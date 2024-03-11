Оборонець Маріуполя Діанов оголосив, що розлучився та готовий до нових стосунків

Військовослужбовець, оборонець Маріуполя Михайло Діанов оголосив про розлучення.

В проєкті "Пісня мого життя" на 1+1 він також натякнув, що готовий до нових стосунків.

За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Діанов, в свою чергу, загадав пісню гурту Без Обмежень "Дим".

Військовослужбовець зізнався, що ця пісня асоціюється у нього з колишньою дружиною, з якою він розірвав стосунки на початку минулого року.

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фото пресслужби

"Насправді "Дим" - це одна з перших пісень, яку я почув з репертуару гурту Без Обмежень. Потім я вже почав знайомитися з їхньою творчістю. Це було якраз під час мого розлучення. В моєму серці тоді були слова з інших пісень гурту. Я відчував, що: "Без неї ніяк" тощо.

Я дуже романтична людина. Пройшло багато часу, я почув слова з пісні "Дим", в яких співалося: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", і зрозумів, що я нарешті забув свою колишню дружину. Я зараз абсолютно вільний і навіть можливо готовий до нових стосунків”, - натякнув Михайло Діанов.