Зелений діамант за $5,6 мільйона: що буде з обручкою Лопес від Аффлека і які ще дарунки ексів зберігає артистка

Імовірно, в акторки та співачки Дженніфер Лопес лишаться не надто хороші спогади про 2-річний шлюб із актором Беном Аффлеком. Зате лишиться обручка за 5,6 мільйона доларів, яку він надів їй на палець під час заручин.

Принаймні аналогічні подарунки від Бенових попередників Дженніфер, яка була нареченою п'ять разів, досі зберігає. Як пише Daily Mail, вартість "заручальної" колекції коштовностей зірки сягнула приблизно 17 мільйонів.

Цікаво, що Аффлекова обручка в ній не найдорожча. Пальму першості зі щедрості серед ексів Джей Ло тримає співак Марк Ентоні - прикраса з синім діамантом коштує 6,5 мільйона.

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"У Сполучених Штатах заручальні каблучки зазвичай вважаються подарунками, що означає, що Джей Ло має законне право залишити собі обручку після розлучення, якщо інше не прописане в шлюбному контракті", - зазначила експертка-ювеліркиня Лора Тейлор.

Та сама Бенова обручка з діамантом у 8,5 карата. До речі, весільна обручка Джей Ло значно дешевша

"Оскільки Джей Ло і Бен Аффлек не укладали шлюбного контракту, обручка, прекрасний зелений діамант огранки "кушон" у 8,5 карата, скоріше за все, додасться до її колекції", - сказала вона.

Зі слів Тейлор, найперша обручка Лопес, від Оджані Ноа, коштує зараз десь 130 тисяч. Вона з жовтого золота, "проста та елегантна", з діамантом огранки "маркіз" у порівняно скромні 3,5 карата.

"Кріс Джадд освідчився у 2001-му році з діамантом огранки "смарагд" на платиновій обручці з діамантовою інкрустацією, вона коштує близько 200 тисяч", - розповіла експертка.

"Перше освідчення Бена Аффлека, яке потрапило в заголовки в 2002-му, було з 6-каратним рожевим діамантом огранки "радіант", по боках якого були розташовані два білі діаманти в формі трапецій, на платиновій обручці", - пригадала вона, назвавши приблизну ціну й цієї прикраси - 2,6 мільйона.

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Передостанній екснаречений Лопес, Алекс Родрігес покликав її заміж із платиновою обручкою з діамантом у вражаючі 15 каратів. Її ціна - десь 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, на обручці, з якою Бен Аффлек освідчувався Джей Ло вдруге, є напис "Нікуди. Не. Піду", який нині відгонить гіркою іронією. Артистка якось пояснювала, звідки він.

Як відомо, перед Лопес та Аффлеком стоїть непросте завдання продати спільний будинок, який вони поквапилися купити за 60 мільйонів за невдовзі після весілля.



