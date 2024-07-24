Дженніфер Лопес 55: як змінювався стиль співачки від 90-х до сьогодні. Фото
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз переживають нелегкі часи в особистому житті. Утім, ця криза не спонукає зірку сумувати та залишатися наодинці.
За декілька днів до свого дня народження Джей Ло влаштувала гучну костюмовану вечірку у стилі телесеріалу "Бріджертони". І вчергове вразила своїми образами.
ТаблоID покаже, як змінювався стиль попдіви: від буремних 90-х і до "ікони" сучасності.
90-ті
У 90-х Дженніфер Лопес розпочала свою акторську кар’єру. Вона частіше почала з’являтися на червоних хідниках разом із чоловіками. Тоді зірка у своїх образах відповідала тогочасному мінімалізму, але однією з перших випередила тренд на глибокі декольте. Джей Ло нічого не приховувала.
Біографія Джей Ло бере свій початок у Бронксі. Артистка ніколи не приховувала своє походження, а навпаки - всіляко демонструвала його в луках. Наприклад, одягала короткі яскраві топи. Так зірка з’явилася у 1998 році на MTV Movie Awards.
Не менш яскравим став вуличний образ, який Джен продемонструвала у 2000-х. Білий кроп-топ, джинси, бандана – попдіва шукала свій стиль, слідуючи тогочасним модним тенденціям.
2000-ні
У 2000-х роках Дженніфер Лопес більше зосередилася на своїй музичній кар’єрі. Початок нової епохи запам’ятався її появою у культовій сукні від Versace з пальмовим принтом. Вона ознаменувала віху в модній еволюціїї Джей Ло. Це вбрання згодом намагалися відтворити, повторити та наслідувати. А у 2019 році артистка сама ж його і повторила.
Дженніфер Лопес в молодості помітно любила довгі чоботи. Вони стали її фірмовою фішкою у стилі. У 2006 році на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards вона поєднала їх із короткою сукнею та тюрбаном.
У 2007 році на церемонії "Оскар" Артистка продемонструвала справжню естетику Старого Голлівуду. Вона обрала сукню Marchesa у грецькому стилі ніжного кольору. Улюблене глибоке декольте прикривали ланцюжки з камінням, а відповідний пасок помітно виділяв округлий животик Лопес – вона готувалася стати мамою.
Зріс Дженніфер Лопес сягає 1,64 метри. Тому вона завжди віддає перевагу високим підборам у поєднанні з платформою. Таким чином її ноги здаються довшими. Ну і підкреслює це зірка мінісукнями. Цей "зміїний" образ свого часу став головним героєм модних глянців.
Культові сукні Джей Ло
Якщо вже говорити про сукні, то тут Дженніфер Лопес немає рівних. За пів року до свого 50-річчя вона знялася у провокаційному образі для Instyle Magazine. В інтерв’ю зірка зізналася, що на початку кар’єри завжди задумувалася: що може зробити, аби бути кращою.
Свою неперевершену зовнішність Джей Ло пояснювала корисними звичками, яких дотримувалася протягом усього дорослого життя: відмова від кофеїну, алкоголю та натомість багато сну. А ще спорт, про який трохи згодом поговоримо.
У 2019 році Джей Ло з’явилася на публіці з іншою зачіскою. На заміну довгим пасмам прийшло каре з відтінками блонду.
У 2021 році артистка вразила усіх своїм образом на Met Gala, який тоді проходив під гаслом американської незалежності. Джей Ло побачила її у сукні від Ralph Lauren з глибоким вирізом і шлейфом. Її плечі прикривало хутро та доповнювали масивні аксесуари.
І ось ці два образи, про які теж неможливо змовчати. У 2023 році співачка вигуляла ефектну прозору сукню на прем’єрі ромкому "Нестримне весілля", де Дженніфер Лопес зіграла головну роль.
А на інтерв’ю до Джиммі Кіммела вона обрала ще відвертіше вбрання – білу коротку сукню з рюшами.
Кежуал Джей Ло
На своїй сторінці в Інстаграм Дженніфер Лопес демонструє кежуал образи, які вона обирає. Є в її арсеналі вишукані й ділові…
..стильні та романтичні..
… спортивні та зручні.
Купальники Джей Ло
Фігура Дженніфер Лопес викликає захоплення. Але це результат важкої роботи. Як зізнавалася зірка, фітнес – невід’ємна частина її життя і обов’язковий ритуал зранку. Ба більше – жінка переконана, що спорт позитивно впливає і на ментальне здоров’я.
Увесь час Джей Ло не дозволяє собі розслаблятися і підтримує свою фігуру. А відверто продемонструвати її може у купальниках.
Дженніфер є міцним горішком щодо тренувань і віддає їм щонайменше три дні на тиждень. За словами її тренерів, вона не лінується і виконує все, що їй кажуть. До них зірка додає танцювальну аеробіку із застосуванням гімнастичних гумок. А щодо їжі, то Лопес вже давно викинула зі свого раціону цукор та молочні продукти. Результат бачите самі.
Нагадаємо, нещодавно Джей Ло знову засвітила свою фігуру у топі та мінішортах. Зірка вирушила на відпочинок сама. Перед цим позувала на велосипеді у стильному спортивному луці.
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