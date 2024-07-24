Дженніфер Лопес 55: як змінювався стиль співачки від 90-х до сьогодні. Фото

Вік Дженніфер Лопес - лише цифри Фото: Instagram

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зараз переживають нелегкі часи в особистому житті. Утім, ця криза не спонукає зірку сумувати та залишатися наодинці.

За декілька днів до свого дня народження Джей Ло влаштувала гучну костюмовану вечірку у стилі телесеріалу "Бріджертони". І вчергове вразила своїми образами.

ТаблоID покаже, як змінювався стиль попдіви: від буремних 90-х і до "ікони" сучасності.

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90-ті

У 90-х Дженніфер Лопес розпочала свою акторську кар’єру. Вона частіше почала з’являтися на червоних хідниках разом із чоловіками. Тоді зірка у своїх образах відповідала тогочасному мінімалізму, але однією з перших випередила тренд на глибокі декольте. Джей Ло нічого не приховувала.

Перший чоловік Дженніфер Лопес - офіціант Охані Ноа супроводжував акторку на публічних заходах. У 1997 році вони разом відвідали прем'єру фільму "Анаконда" Фото: Getty Images

Біографія Джей Ло бере свій початок у Бронксі. Артистка ніколи не приховувала своє походження, а навпаки - всіляко демонструвала його в луках. Наприклад, одягала короткі яскраві топи. Так зірка з’явилася у 1998 році на MTV Movie Awards.

Фото: Getty Images

Не менш яскравим став вуличний образ, який Джен продемонструвала у 2000-х. Білий кроп-топ, джинси, бандана – попдіва шукала свій стиль, слідуючи тогочасним модним тенденціям.

Такою Дженніфер полюбили мільйони фанів по всьому світу Фото: Getty Images

2000-ні

У 2000-х роках Дженніфер Лопес більше зосередилася на своїй музичній кар’єрі. Початок нової епохи запам’ятався її появою у культовій сукні від Versace з пальмовим принтом. Вона ознаменувала віху в модній еволюціїї Джей Ло. Це вбрання згодом намагалися відтворити, повторити та наслідувати. А у 2019 році артистка сама ж його і повторила.

Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес в молодості помітно любила довгі чоботи. Вони стали її фірмовою фішкою у стилі. У 2006 році на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards вона поєднала їх із короткою сукнею та тюрбаном.

Фото: Getty Images

У 2007 році на церемонії "Оскар" Артистка продемонструвала справжню естетику Старого Голлівуду. Вона обрала сукню Marchesa у грецькому стилі ніжного кольору. Улюблене глибоке декольте прикривали ланцюжки з камінням, а відповідний пасок помітно виділяв округлий животик Лопес – вона готувалася стати мамою.

Макс та Еммі - діти Дженніфер Лопес, яких вона народила від Марка Ентоні Фото: Getty Images

Зріс Дженніфер Лопес сягає 1,64 метри. Тому вона завжди віддає перевагу високим підборам у поєднанні з платформою. Таким чином її ноги здаються довшими. Ну і підкреслює це зірка мінісукнями. Цей "зміїний" образ свого часу став головним героєм модних глянців.

Фото: Getty Images

Культові сукні Джей Ло

Якщо вже говорити про сукні, то тут Дженніфер Лопес немає рівних. За пів року до свого 50-річчя вона знялася у провокаційному образі для Instyle Magazine. В інтерв’ю зірка зізналася, що на початку кар’єри завжди задумувалася: що може зробити, аби бути кращою.

Свою неперевершену зовнішність Джей Ло пояснювала корисними звичками, яких дотримувалася протягом усього дорослого життя: відмова від кофеїну, алкоголю та натомість багато сну. А ще спорт, про який трохи згодом поговоримо.

Які рельєфи пресу! Фото: Instagram

У 2019 році Джей Ло з’явилася на публіці з іншою зачіскою. На заміну довгим пасмам прийшло каре з відтінками блонду.

У 2021 році артистка вразила усіх своїм образом на Met Gala, який тоді проходив під гаслом американської незалежності. Джей Ло побачила її у сукні від Ralph Lauren з глибоким вирізом і шлейфом. Її плечі прикривало хутро та доповнювали масивні аксесуари.

І ось ці два образи, про які теж неможливо змовчати. У 2023 році співачка вигуляла ефектну прозору сукню на прем’єрі ромкому "Нестримне весілля", де Дженніфер Лопес зіграла головну роль.

Нічого зайвого. Просто фільмографія Дженніфер Лопес поповнилася ще на один фільм Фото: Instagram

А на інтерв’ю до Джиммі Кіммела вона обрала ще відвертіше вбрання – білу коротку сукню з рюшами.

Ось тут точно нічого зайвого Фото: Instagram

Кежуал Джей Ло

На своїй сторінці в Інстаграм Дженніфер Лопес демонструє кежуал образи, які вона обирає. Є в її арсеналі вишукані й ділові…

..стильні та романтичні..

Шкіряні сукні дуже личать Лопес Фото: Instagram

… спортивні та зручні.

Здається, хтось маскується під диван Фото: Instagram

І знову цей рельєфний прес Фото: Instagram

Купальники Джей Ло

Фігура Дженніфер Лопес викликає захоплення. Але це результат важкої роботи. Як зізнавалася зірка, фітнес – невід’ємна частина її життя і обов’язковий ритуал зранку. Ба більше – жінка переконана, що спорт позитивно впливає і на ментальне здоров’я.

Увесь час Джей Ло не дозволяє собі розслаблятися і підтримує свою фігуру. А відверто продемонструвати її може у купальниках.

Фірмове декольте Джей Ло може бути і на купальнику Фото: Instagarm

Дженніфер є міцним горішком щодо тренувань і віддає їм щонайменше три дні на тиждень. За словами її тренерів, вона не лінується і виконує все, що їй кажуть. До них зірка додає танцювальну аеробіку із застосуванням гімнастичних гумок. А щодо їжі, то Лопес вже давно викинула зі свого раціону цукор та молочні продукти. Результат бачите самі.

Стильне бікіні - як вам такий варіант купальника на літо? Фото: Instagram

Ну і як же без підборів Фото: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло знову засвітила свою фігуру у топі та мінішортах. Зірка вирушила на відпочинок сама. Перед цим позувала на велосипеді у стильному спортивному луці.