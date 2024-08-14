"Уникнути свого найгіршого кошмару": інсайдер назвав несподівану причину, чому Аффлек вирішив порвати з Лопес

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Подейкують, рішення американського актора Бена Аффлека розлучитися з актрисою та співачкою Дженніфер Лопес стало для нього способом порятунку. Інакше 51-річний чоловік, який є алкоголіком у зав'язці, міг би знову зірватися.

Про це розказав інформатор Radar Online.

"Цей шлюб був неймовірно гнітючим - Джей Ло веде дуже гламурний спосіб життя, і він (Бен) часто стикався зі спокусою", - пояснив співрозмовник сайту.

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Із його слів, таке середовище становило постійну загрозу для тверезості Аффлека, відтак він "мусив піти, щоби уникнути свого найгіршого кошмару - зриву".

"Бенніфер" тривожних чуток про крах свого шлюбу не коментує. Але другу річницю шлюбу Джен і Бен провели нарізно, а їхній будинок виставлено на продаж Фото Getty Images

Сама Дженніфер, яка є поборницею здорового способу життя, багато років узагалі не пила, але після того, як у 2023-му році започаткувала власний алкобренд Delola, часом не відмовляє собі в коктейльчику.

"Я п'ю відповідально. Я не напиваюся в гівно", - запевняла якось Лопес.

Утім для Бена, який декілька разів лежав у реабілітаційних закладах, щоби впоратися з залежністю, в цьому питанні не існує компромісних варіантів.

"Для нього є дуже нездоровим перебування поряд із будь-яким типом алкоголю. А разом із Джей Ло прийшла пиятика, з вечірками в оточенні нещирих людей, які поводилися з ними особливим чином через його славу, що стало для нього тригером", - додало джерело.

У 2017-му році Аффлек уперше відкрито заявив, що він - алкоголік Фото Getty Images

Нагадаємо, шанувальники одразу попереджали Лопес, що бути дружиною алкоголіка та створювати алкогольний бренд - не найкраща затія. Вчинок Дженніфер називали "ляпасом" Бенові.

Подейкували, кислий і роздратований вираз обличчя, який неодноразово помічали в актора на різних урочистих подіях, якраз і пояснювався тим, що Лопес дозволяла собі пригощатися алкоголем у його присутності.

Як відомо, в одному зі своїх інтерв'ю Аффлек зізнався, що продовжив би пиячити, видудлюючи по пляшці скотчу за вечір, якби не розлучився зі своєю попередньою дружиною Дженніфер Гарнер. Згодом актор виправдався, мовляв, зовсім не мав на увазі, що колишня була винна в його алкоголізмі, просто він був нещасливий у шлюбі та заповнював цю діру нездоровими речами.