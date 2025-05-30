"Посміхаюся, бо скрізь ловила миті щастя": Білозір у день свого 68-річчя подякувала недругам
30-го травня народна артистка та ексміністерка культури і туризму України Оксана Білозір святкує своє 68-річчя.
У день народження зірка опублікувала проникливий пост у Instagram, у якому висловила вдячність навіть своїм недругам.
"Дякую кожному, хто поруч!.. Дякую Богу Милосердному за кожен подих, за День і Ніч по дорозі життя… Дякую своїм недругам, які загартовували і мотивували - бо Я така!!!", - написала Білозір.
"Споглядаючи прожите, бачу на чому стою, що втратила і здобула… Посміхаюся, бо скрізь ловила миті Щастя і насолоджувалась ними… бо Я така!.. Люблю Україну в собі - зранену, покалічену люблю до щему у Душі…Люблю себе в Україні - такій рідній і безконечній у поколіннях моїх Предків!.. і обіймаю… своєю Молитвою!", - додала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Оксана Білозір розповідала, що допомагає їй підтримувати гарну фізичну форму. Торік же вона ділилася своїми планами щодо повернення у політику.
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