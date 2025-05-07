"Зараз у гарній формі": Білозір розкрила головний секрет свого схуднення

Співачка Оксана Білозір зізналася, що вже півтора року дотримується дієти і цілком задоволена результатом, якого досягла.

Народня артистка, яка наприкінці травня відзначить своє 68-річчя, розповіла ТСН.ua про своє харчування.

"Зараз у гарній формі. Я давно на дієті, вже понад півтора року. Вдалося скинути рівно стільки, щоб мати гарний вигляд", - запевнила Оксана, яка у вересні називала кількість скинутих на той момент кілограмів.

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Білозір розказала, як їй вдалося схуднути

"Головний секрет – мало їсти. Я просто не вечеряю. Снідаю багато, зранку насолоджуюся їжею, бо вона по-особливому пахне, смачно, бо ти довго не їла. Воно дуже смакує і йде з користю. Ти не напихаєшся, перекуси теж не можна робити. Треба дочекатися до того моменту, коли ти хочеш їсти. А коли ти хочеш їсти – треба їсти помалу. Будеш їсти помалу – багато не з'їси", - пояснила артистка.

Нагадаємо, торік Білозір, яка двічі була заміжня та розлучилася, розповіла, чи відкрите її серце для нових почуттів.