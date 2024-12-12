"Не думав, що доведеться виправдовуватися": ветеран-Холостяк Терен різко відреагував на фейки про своє поранення і втрату ніг

фото з Instagram

Ветеран та головний герой романтичного шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько обурився через спекуляції про те, як і коли він втратив обидві ноги.

У своєму Instagram він запостив фрагмент відео, в якому "психологиня" Олена Шпундра припустила, що насправді воїн отримав поранення в іншу дату і не у тверезому стані.

Олександр відразу відреагував на фейки і надав доказ у вигляді довідки.

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""Я десь не там чи не тоді втратив ноги..". Я вже звик до обговорень своїх "редфлегів" та стосунків в "Холостяку". Я приймаю критику та чужі судження щодо своїх особистих якостей чи рішень. Проте, є теми та коментарі, які я не буду толерувати - служби, українського війська, досвіду поранення і втрат. Вони не можуть ставати темами фейків, смакувань та брудних фантазій.



Я ніколи не думав, що доведеться виправдовуватися, як і при яких обставинах я отримав своє поранення. Проте реальність як вона є. Ось як на відео в каруселі, особа з сумнівною репутацією, задля очорнення образу ветерана і військових в цілому ("всі пʼють на фронт") бере і поливає брудом. Так ось наступне фото-доказ, де, коли і яке я отримав поранення", - звернувся до аудиторії Терен.



Олександру довелося надавати докази у вигляді довідки

"Закиди, що я не підтримую і не спілкуюся з батальйоном, в якому служив, теж безглузді. Збори, спілкування, відвідини батьків загиблих - це те, що я робив протягом всього часу. На жаль, найближчі мої люди загинули і можливість спілкуватися з ними маю лише в своїй голові.



Мені складно згадувати про поранення та про смерті своїх близьких, але я хочу, щоб це трохи повернуло всіх до реальності! Я не бачу, щоб люди скаржилися на такий контент, не бачу підтримки та захисту військових! Заявлена суспільством на словах повага часто стала перетворюватись на "Не так воював, не там воював, не так поранило, не так загинув!"", - розповів "Терен".

"Мав би подати за таке до суду, і впевнений, що він завершився б на мою користь, але розумію, що за весь час витрачений на засідання, точно встигну зробити значно більше користі, зборів і речей для реальної підтримки українських воїнів. Не підтримуйте пропаганду ворога і не ширте фейків. Перевіряйте інформацію, будьте медіаграмотними та підтримуйте своїх ветеранів і ветеранок", - закликав військовий.

Нагадаємо, у квітні "Терен" вперше заявив, що готовий стати наступним "Холостяком".

А у лютому він розповідав, чи втрата обох ніг заважає йому жити повноцінним життям, зокрема, сексуальним.