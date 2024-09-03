"Не бачу своїх дітей в Україні": утікач Волошин повідомив, у якій країні вирішив відкрити ФОП
Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин після гучного виїзду за кордон заявив, що не планує повертатися в Україну.
У своєму Instagram 26-річний блогер-утікач також зізнався, де планує осісти і вже відкриває ФОП.
"Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатися до України… Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, бо знаю і бачу, куди вони йдуть", - зазначив блогер.
Олександр також припустив, що повернеться на батьківщину лише коли зміниться політична система.
"Якщо прийде лідер, який реально почне змінювати систему, - я думаю, що повернуся і допоможу, чим зможу, але при цьому мої діти будуть жити в Європі або в Америці", - заявив він.
Нагадаємо, у серпні Волошин виїхав у Польщу, де й, до речі, планував оселитися. 22-го серпня Олександр вирішив розставити всі крапки над і та виклав відео, в якому детально розповів, чому вирішив виїхати і як перетворився на "ворога країни".