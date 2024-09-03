"Не бачу своїх дітей в Україні": утікач Волошин повідомив, у якій країні вирішив відкрити ФОП

Марія Мельник 3 вересня, 17:40

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин після гучного виїзду за кордон заявив, що не планує повертатися в Україну.

У своєму Instagram 26-річний блогер-утікач також зізнався, де планує осісти і вже відкриває ФОП.

"Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатися до України… Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, бо знаю і бачу, куди вони йдуть", - зазначив блогер.

Голоторсий Олександр Волошин в Іспанії

Волошин бажає підписникам "good morning", а міг би вже "bon día"...


Олександр також припустив, що повернеться на батьківщину лише коли зміниться політична система.

"Якщо прийде лідер, який реально почне змінювати систему, - я думаю, що повернуся і допоможу, чим зможу, але при цьому мої діти будуть жити в Європі або в Америці", - заявив він.

Спершу блогер планував оселитися у Польщі, ближче до свого дому, але щось пішло... так

Спершу блогер планував оселитися у Польщі, ближче до свого дому, але щось пішло... так

скрін з Instagram

Нагадаємо, у серпні Волошин виїхав у Польщу, де й, до речі, планував оселитися. 22-го серпня Олександр вирішив розставити всі крапки над і та виклав відео, в якому детально розповів, чому вирішив виїхати і як перетворився на "ворога країни".

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