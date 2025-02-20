Дружина Арестовича подала на розлучення

Олексій Арестович, який виїхав із України в 2023-му, обіцяючи повернутися, перебуває за кордоном Фото з Instagram Арестовича

Ексрадник Офісу президента, одіозний блогер Олексій Арестович та його третя дружина Анастасія розлучаються. Ініціаторкою розриву шлюбу стала вона.

Про це, посилаючись на дані судового реєстру, повідомляє "Главком".

Зазначається, що Анастасія Арестович звернулася із заявою про розлучення до Солом'янського районного суду Києва 11-го лютого. Дати судового засідання поки не призначено.

Реклама:

Ні Анастасія, ні Олексій із приводу свого розлучення поки публічно не висловлювались. Якщо, звісно, не вважати завуальованим меседжем про пошук потенційної дружини №4 напівголе селфі, яке Арестович опублікував днями у Instagram.

Фото Арестович супроводив дописом про те, що "сейсмологи зафіксували різкий стрибок тих, хто ходив із ним на побачення, вагітних і тих, хто має від нього дітей"

Як відомо, Олексій та Анастасія побралися в 2015-му році після освідчення у під'їзді та мають спільного сина Олександра. Ще торік Арестович називав свою половину "найкращою людиною на землі".

Нагадаємо, в 49-річного блогера є "стройна теорія" щодо того, що являє собою справжню причину всіх розлучень.