Дружина Арестовича подала на розлучення
Ексрадник Офісу президента, одіозний блогер Олексій Арестович та його третя дружина Анастасія розлучаються. Ініціаторкою розриву шлюбу стала вона.
Про це, посилаючись на дані судового реєстру, повідомляє "Главком".
Зазначається, що Анастасія Арестович звернулася із заявою про розлучення до Солом'янського районного суду Києва 11-го лютого. Дати судового засідання поки не призначено.
Ні Анастасія, ні Олексій із приводу свого розлучення поки публічно не висловлювались. Якщо, звісно, не вважати завуальованим меседжем про пошук потенційної дружини №4 напівголе селфі, яке Арестович опублікував днями у Instagram.
Як відомо, Олексій та Анастасія побралися в 2015-му році після освідчення у під'їзді та мають спільного сина Олександра. Ще торік Арестович називав свою половину "найкращою людиною на землі".
Нагадаємо, в 49-річного блогера є "стройна теорія" щодо того, що являє собою справжню причину всіх розлучень.
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