"Без фільтрів, надбудов і макіяжу": Кравець про хейт, погані думки та час для себе у материнстві
Акторка та телеведуча Олена Кравець у своєму Instagram відверто поспілкувалася з підписниками та розповіла про те, що її заспокоює, як реагує на хейт, як поєднувати материнство й час на себе, та чи може абстрагуватися від поганих думок.
"Поговоримо з вами без фільтрів, надбудов і макіяжу, без нічого. Мене заспокоює час наодинці, театр, кіно, прогулянки, погана погода. Обожнюю дощ, мряку. Я десь читала, що така погода не зобов'язує тебе бути щасливим. Потяги дуже люблю, особливо нічні. Інтерсіті", - сказала Кравець.
Вона зазначила, що дає поганим думкам існувати, адже деякі з них неможливо змінити.
"Я не абстрагуюсь від поганих думок, вони от якщо є, то є. Я їм виділяю окреме місце у своїй голові і вони там живуть. Але я не абстрагуюсь, бо це життя, воно таке мінливе і ми всі різні. Я не відганяю їх, просто розумію їх і фокусуюсь в той момент, навіщо вони мені? Можу я щось змінити? Якщо так, то навіщо я про це думаю? Треба просто це змінити", - додала Олена.
А от щодо хейту, то телеведуча зізнається - іноді дуже гостро реагує на критику, проте розуміє, що люди бувають різні, тож здебільшого продовжує жити далі.
"Я іноді не справляюсь (з хейтом, - ред.). Блокую, баню, матюкаюсь про себе. Але розумію, що люди різні, і що я не буду надавати владу впливати на моє життя цьому хейту. Я колись це зробила і дуже пошкодувала. Мені здається, що дуже важливо відчувати та зберігати свою внутрішню правду. Розуміти, що ви не маєте жодного відношення до того, про що пишуть. Ну це ж не правда, і ви знаєте, що це не так. Люди подумали і пішли собі жити далі. І я пішла жити далі. Просто зараз це набуває гострої форми і я дуже різко, негативно відношусь до культури кенселінгу людей", - зазначила акторка.
Також Кравець дала пораду мамам. Вона заявила, що потрібно знаходити час на себе та зізналася, що у її житті були негативні моменти, коли вона ненавиділа дітей.
"Звертайтеся по допомогу, до родичів, до няні, якщо є така можливість. Звільняйте собі час. Бо ви потрібні своїм дітям здорові, спокійні, виважені. Я думаю вам знайомий цей стан, коли ти ненавидиш себе, ненавидиш все це материнство. У мене було навіть, що я просто ненавиджу дітей, тому що вже ось тут. І я собі в цьому зізнавалася, і це не дуже мені подобалося. Потім я почала просто планувати маленькі втечі, куди завгодно: просто на прогулянку наодинці, з подругою в кіно. І от так потрошки, не забувайте про себе", - наголосила Олена.
Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Олена Кравець відверто зізнавалася, що бувають моменти, коли вона не справляється з материнством.
Як відомо, у Олени троє дітей: 21-річна донька Марія та 8-річні двійнята Іван та Катерина.
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