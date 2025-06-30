Лебідь та Розенко з нею ж на грудях засвітилися на блогерській премії. Фото
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь та її бойфренд, віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко 29-го червня відвідали церемонію нагородження Bloggers Awards 2025.
Олена-Крістіна для появи на червоному хіднику обрала чорно-білий аутфіт із брюк, пишного топу з відкритими плечима та окремого коміру з краваткою. Її супутник же не лишив ні найменшого сумніву в тім, хто є королевою його серця, вбравшись у футболку з портретом коханої.
Фото з заходу Лебідь опублікувала в Instagram.
Як відомо, Розенко з Лебідь офіційно дебютували як пара восени 2018-го року. Існують дві версії історії їхнього знайомства. Влітку 2023-го голуб'ята збили шанувальників із пантелику, змусивши запідозрити, що побралися.
Нагадаємо, Олена-Крістіна якось розповідала про одну дуже романтичну традицію, яка є в них із Павлом.
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