"70 років - вже не початок, але точно не фінал!": Мозгова показала красуню-маму з оберемком троянд

6-го листопада продюсерка Олена Мозгова вітала з ювілеєм свою маму. Віолетті Мозговій, удові народного та заслуженого артиста України Миколи Мозгового виповнилося 70 років.

Фото іменинниці, архівне та свіже, Олена запостила у Facebook.

Зіркова донька поділилася архівним кадром із пані Віолеттою

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"Моя прекрасна, добра, розумна, красива, найкраща у Всесвіті Мама, з Днем народження Тебе! 70 років - вже не початок, але точно не фінал! Живи довго-довго, про все решта я подбаю! Люблю", - написала вона.

Мозгова-старша відсвяткувала 70-річчя

Нагадаємо, днями у відвертому інтерв'ю Олена Мозгова розповіла, чому вважає уколи краси необхідними у певному віці і чого її навчили аб'юзивні стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим.