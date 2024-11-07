"70 років - вже не початок, але точно не фінал!": Мозгова показала красуню-маму з оберемком троянд
6-го листопада продюсерка Олена Мозгова вітала з ювілеєм свою маму. Віолетті Мозговій, удові народного та заслуженого артиста України Миколи Мозгового виповнилося 70 років.
Фото іменинниці, архівне та свіже, Олена запостила у Facebook.
"Моя прекрасна, добра, розумна, красива, найкраща у Всесвіті Мама, з Днем народження Тебе! 70 років - вже не початок, але точно не фінал! Живи довго-довго, про все решта я подбаю! Люблю", - написала вона.
Нагадаємо, днями у відвертому інтерв'ю Олена Мозгова розповіла, чому вважає уколи краси необхідними у певному віці і чого її навчили аб'юзивні стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим.
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