"Це не кончений егоїзм": Мозгова про любов до себе, ставлення до хейту і необхідність уколів краси у 50+

Продюсерка Олена Мозгова, котра час від часу показується перед своєю аудиторією в соцмережах без мейкапу та фільтрів, наголошує на важливості догляду за обличчям та любові до себе.

Зі слів 50-річної дружини співака Девіда Аксельрода, хейт у мережі її не зачіпає. Адже статті про себе у ЗМІ, обговорення на форумах тощо вона не читає, коли ж натрапляє на якийсь "висер" і чиїсь "психостатеві труднощі" у коментарях на своїх сторінках, то одразу видаляє і банить.

Про це Олена розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко.

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Олена також говорила про свої аб'юзивні стосунки з ексом, співаком Олександром Пономарьовим

"Я знаю, є такий закон: енергія іде за увагою. Чим більше ви (критики) приділяєте мені уваги, ви віддаєте мені свою енергію. Камон, мені подобається, давайте, чим більше, тим краще, я знаю, що з нею робити", - запевнила продюсерка.

Тим же ровесницям, які хотіли би виглядати так само, як вона, Мозгова радить не плекати ілюзій, що вдасться обійтися без ін'єкцій краси.

"Треба доглядати за собою. Вони думають, що сидячи вдома на кухні і обговорюючи когось, вони будуть так виглядати? Не будуть. Треба ходити до косметолога, так, треба робити, блін, уколи, вітаміни там всякі, амінокислоти - мій косметолог тільки знає, як воно все називається. А як? В 50 років воно не може бути тільки на природних (даних) або крем Nivea - не буде нічого, дівчата. Просто щоб не було жодних ілюзій", - сказала вона.

В останні декілька тижнів Мозгова у Facebook ділиться своїми фото в цьому ж светрику. Або продюсерці дуже припав до душі цей образ, або в день інтерв'ю вона наробила фотоконтенту про запас Фото з Facebook Мозгової

Переживань із приводу віку та невідворотніх змін Олені допомогли любов до себе та "здоровий егоїзм".

"Колись мені довелося навчитися любити себе. І тільки після цього в мене зникли всі ці страхи. Тобто коли я з'ясувала, що треба розставити правильно пріоритети і всі твої пріоритети мають починатися з себе. І хай хтось там скаже, що це кончений егоїзм, ще щось - це не кончений егоїзм, це здоровий егоїзм. Тому що якщо ти будеш здорова психічно, фізично і все решта буде здорове, і твої діти, і відносини будуть здорові, і з людьми близькими, і з усіма. Якщо ти сам не впевнений, якщо ти себе не любиш, якщо ти хочеш всім допомогти, розірвати себе навпіл, ти рано чи пізно це зробиш, ти будеш хворим і зрештою ти будеш тягарем для всіх. І це твій вибір", - підсумувала Мозгова.