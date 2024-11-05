"Це не кончений егоїзм": Мозгова про любов до себе, ставлення до хейту і необхідність уколів краси у 50+
Продюсерка Олена Мозгова, котра час від часу показується перед своєю аудиторією в соцмережах без мейкапу та фільтрів, наголошує на важливості догляду за обличчям та любові до себе.
Зі слів 50-річної дружини співака Девіда Аксельрода, хейт у мережі її не зачіпає. Адже статті про себе у ЗМІ, обговорення на форумах тощо вона не читає, коли ж натрапляє на якийсь "висер" і чиїсь "психостатеві труднощі" у коментарях на своїх сторінках, то одразу видаляє і банить.
Про це Олена розповіла в інтерв'ю Наталії Влащенко.
"Я знаю, є такий закон: енергія іде за увагою. Чим більше ви (критики) приділяєте мені уваги, ви віддаєте мені свою енергію. Камон, мені подобається, давайте, чим більше, тим краще, я знаю, що з нею робити", - запевнила продюсерка.
Тим же ровесницям, які хотіли би виглядати так само, як вона, Мозгова радить не плекати ілюзій, що вдасться обійтися без ін'єкцій краси.
"Треба доглядати за собою. Вони думають, що сидячи вдома на кухні і обговорюючи когось, вони будуть так виглядати? Не будуть. Треба ходити до косметолога, так, треба робити, блін, уколи, вітаміни там всякі, амінокислоти - мій косметолог тільки знає, як воно все називається. А як? В 50 років воно не може бути тільки на природних (даних) або крем Nivea - не буде нічого, дівчата. Просто щоб не було жодних ілюзій", - сказала вона.
Переживань із приводу віку та невідворотніх змін Олені допомогли любов до себе та "здоровий егоїзм".
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