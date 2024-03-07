"Почала заїдати стрес": 50-річна Мозгова пожалілася на набрані кіло і вирішила худнути
Продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно відсвяткувала 50-ліття, зізналася, що набрала зайву вагу за останні два роки.
У своєму Facebook Олена розповіла, що перед повномасштабним вторгненням повернулася у форму, однак потім почала заїдати стрес.
Мозговій вдалося схуднути на 22 кіло, однак через стрес на тлі повномасштабної війни жінка набрала 16 кілограмів.
"Перед війною вже була у нормальній формі. А потім той клятий лютий, вторгнення, сирени, прильоти, страшні новини…ьСтрес почала заїдати, як наслідок - плюс 16 кілограмів", - розказала продюсерка.
"Ніяк не могла знайти в собі мотивацію почати процес повернення до нормальної ваги… Але після серйозного діалогу з собою рішення прийнято, дорожня карта створена, рух почався. Побажайте мені натхнення, сили і успіху. Той, хто хоч раз проходив це, знає, як то важко не зійти з дистанції", - попросила підримки підписників Мозгова.
Нагадаємо, у серпні 2021-го Мозгова повідомила, що в неї діагностували бореліоз або хворобу Лайму. А у лютому минулого року Олена перенесла операцію, однак не повідомила, що стало причиною цього.
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