"Почала заїдати стрес": 50-річна Мозгова пожалілася на набрані кіло і вирішила худнути

Продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно відсвяткувала 50-ліття, зізналася, що набрала зайву вагу за останні два роки.

У своєму Facebook Олена розповіла, що перед повномасштабним вторгненням повернулася у форму, однак потім почала заїдати стрес.

Мозговій вдалося схуднути на 22 кіло, однак через стрес на тлі повномасштабної війни жінка набрала 16 кілограмів.

"Перед війною вже була у нормальній формі. А потім той клятий лютий, вторгнення, сирени, прильоти, страшні новини…ьСтрес почала заїдати, як наслідок - плюс 16 кілограмів", - розказала продюсерка.

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"Ніяк не могла знайти в собі мотивацію почати процес повернення до нормальної ваги… Але після серйозного діалогу з собою рішення прийнято, дорожня карта створена, рух почався. Побажайте мені натхнення, сили і успіху. Той, хто хоч раз проходив це, знає, як то важко не зійти з дистанції", - попросила підримки підписників Мозгова.

А це архівне фото Олени до набраних 16 кіло

Нагадаємо, у серпні 2021-го Мозгова повідомила, що в неї діагностували бореліоз або хворобу Лайму. А у лютому минулого року Олена перенесла операцію, однак не повідомила, що стало причиною цього.