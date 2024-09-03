"Українська ідентичність у нього в крові": Шоптенко у Відні відвела сина у вишиванці в перший клас. Відео

Хореографка Олена Шоптенко відрядила свого синочка Олексія у перший клас. Щоправда, на відміну від інших дітей селебріті, хлопець пішов до школи за кордоном.

Судячи зо всього, навчатися син Олени поки що буде у Відні, де вони живуть з самого початку повномасштабного вторгнення.

Шоптенко виклала в Instagram фото і відео, на яких вони з сином у чорно-білих вишиванках відомого українського бренду ідуть до школи.

Олена з сином у вишиванках Etnodim пішли до австрійської школи

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"Не віриться, що син пішов в перший клас! Відчуття майже такі самі, як коли він зробив свої перші кроки у віці 1 року! Це одночасно так радісно і так хвилююче, бо попереду багато подій і вже зовсім інше життя. Шкода, що в Олексія не було свята першого дзвоника, як в мене, та навкруги всі не були вдягнені у вишиванки. Однак українська ідентичність в нього в крові та в серці назавжди", - зазначила Олена.

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"Сподіваюся, та впевненість та зацікавленість, яку я побачила сьогодні в його очах, супроводжуватиме його завжди в цьому новому етапі його життя", - додала вона.

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Нагадаємо, у червні Олексію виповнилося 6 років. Як відомо, його батьком є Олексій Іванов. Щоправда, доля стосунків Шоптенко з чоловіком наразі невідома.