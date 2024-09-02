"Важко не плакати": Тарабарова відрядила сина у 1-й клас до школи дружини Ніконова. Відео

Співачка і багатодітна мама Світлана Тарабарова поділилася радістю: її син Іван, якому днями виповниться 6, пішов у перший клас.

В Instagram артистка виклала зворушливе відео, де показала хлопця зовсім маленьким і вже школярем, який дзвонить у перший дзвоник.

"Сину, це твій перший клас і перший дзвоник. Важко не плакати, але це сльози радості, ми неймовірно пишаємось тобою!", - написала вона. ⠀

Первісток Світлани тепер школяр

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"Напевно, це невипадково, що серед різних напрямків в школі, ти обрав саме Archikids - вони руйнують, а ми відбудуємо! Наші діти виростуть сильнішими і розумнішими за нас, незмінною залишиться тільки наша любов. P.S.: твої заплакані батьки)", - додала Світлана.

Світлана згадала, яким син був у перший рік життя

До речі, Іван тепер навчатиметься у школі, яку створила дружина київського забудовника Ігоря Ніконова, Іванна Ніконова. Тарабарова навіть запостила фото з нею у сторіс.

Хлопцю випала честь нести перший дзвоник

Багатодітна мама Іванна Ніконова (в жовтому) була на лінійці у своїй школі

До слова, у цій самій школі навчається і дочка міністра Михайла Федорова Марія.

Як відомо, окрім сина Івана, 34-річна Світлана Тарабарова з чоловіком Олексієм виховують дочку Марію, якій наприкінці вересня буде 4 роки, та 1-річну донечку Поліну.