Зеленська розповіла, чи вимикають в неї світло та чи ходить в укриття

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що після масованих атак росіян стикається з такими ж незручностями, як і решта громадян. Зокрема, мова про вимкнення електроенергії.

Про це вона зізналася у новому інтерв'ю YouTube-каналу "Ми Україна"

"Авжеж (світло - ред.) зникає. Ми живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, бо працює генератор. Налагодили його роботу. Голосно, але це рятує", – сказала Зеленська.

Перша леді розповіла про відключення світла в неї вдома фото з instagram олени зеленської

Реклама:

"Але, наприклад, коли пам’ятаєте, перші обстріли енергосистеми такі були, коли ми всі згадали що таке життя при свічках. То були в нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося. Вечеряли при свічках, книжки читали, якісь настільні ігри грали, коли можна було. Лягали спати раніше", – додала вона.

Також Зеленська розказала, чи спускається в укриття при повітряних тривогах.

"Впевнена, що спускатися в укриття дуже потрібно. Я спускаюся. Вночі кожного разу. Беру дітей, маю їх розбудити. Беру своїх собак, кота, тягнемо їх до підвалу. Але водночас я розумію, що мені дуже пощастило, що я можу спуститися до підвалу у своєму будинку. І уявляю, як в це час люди йдуть в метро", – сказала перша леді.

Зеленські з дітьми. Нині сину подружжя Кирилу 11 років, а доньці Саші 20 фото з соцмереж

"На жаль, це дуже незручно, ми вимотані, діти невиспані. Але це рятує життя. І ми раз за разом, рахуючи жертви після обстрілу, бачимо, що якщо було б укриття, якщо б люди змогли спуститися, врятувалися б", – додала вона.

Нагадаємо, раніше перша леді розповідала, як за роки війни змінилися її стосунки із чоловіком.