"Любові недостатньо": Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком з початку війни

Фото з Instagram Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла, як змінилися її стосунки з чоловікам, президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Зеленської, їхній 20-річний шлюб зараз міцніший, ніж будь-коли.

"Я думаю ми ближчі, бо підтримували одне одного так, як сподівалися. Я не підвела його, а він не підвів мене", - зазначила вона в інтерв'ю Daily Mail.

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Попри те, що бачитися Олені і Володимиру доводиться не так часто, адже під час війни вона з двома дітьми, 20-річною Сашою та 11-річним Кирилом, живуть окремо, кожна зустріч для них - радість.

"Ми ніколи не втомлюємося один від одного, ми ніколи не набридаємо один одному. І це також зміцнює сім’ю. Це ненормальне життя будь-якої людини — жити в країні, у якій триває війна. Це постійне психологічне навантаження і тиск. Я сподіваюся, коли цей тиск зменшиться, завдяки нашій перемозі ми зможемо залишитися здоровими і у нас все буде добре. Однак зараз я думаю, що ми як ніколи близькі емоційно", - додала Зеленська.

Олена зазначила, що дуже пишається своїм чоловіком

Перша леді переконана, що одного кохання для щастя - замало.

"І ми дуже добре розуміємо один одного. Насправді дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже важко залишатися з ним, навіть зважаючи на величезну любов, якби я не вірила в його чесність", - заявила Олена.

Зеленська зазначила, що пишається стійкістю свого чоловіка.

"У страшні дні, тижні та місяці на початку війни, я ні секунди не сумнівався в тому, як він поводитиметься. Але ще більше я пишаюся його стійкістю. Це довготривалий марафон. Він справляється, і я молюся, щоб він не втратив свою міць і силу, тому що він нам потрібен таким, яким він є, сильним і впертим", - сказала вона.

Перша леді сподівається, що після перемоги України у них все буде добре

В одному із своїх інтерв'ю Володимир Зеленський зізнався, що після перемоги хотів би спіймати коропа у Дніпрі. Таке бажання свого чоловіка прокоментувала й перша леді.

"Дуже цікава річ про коропа. Я ненавиджу чистити рибу. У моїй родині була традиція, що хто ловить рибу, той її і чистить, і готує. Але, коли Володимир спіймає коропа, я обіцяю почистити і приготувати цю рибу, бо це означало б перемогу. А поки я подумаю над рецептами!" - додала Олена.

Також вона розповіла, що ніколи б не могла подумати, що стане дружиною президента.

"Але, чесно кажучи, коли ми були молодими, я не очікувала, що він стане зіркою телебачення, а потім кіноактором. Кожен етап нашої подорожі (мається на увазі життя, - ред.) він робив мене сильнішою і мотивував розвиватися. Я дякую йому за це", - підсумувала перша леді.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський розповідав, що рідко бачиться зі своїми дітьми і називає їх "найщасливішими моментами".

Як відомо, Зеленська якось розповідала, що її донька зараз зайнята навчанням, однак не має планів на майбутнє.