Зеленська у чорному денімі постріляла з рогатки з дітьми. Фото

Фото з Instagram Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська з нагоди Всесвітнього дня захисту дітей відвідала зі своєю командою вихованців одного із українських дитячих будинків.

Світлинами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Під час візиту Зеленська одягала чорні широкі джинси-палаццо, чорну футболку, яку заправила у штани, та сонцезахисні окуляри. Свій образ вона доповнила білими кросівками.

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Зеленська обрала зручне, проте ефектне вбрання

У цьому образі Перша леді постріляла з дітьми з рогаток.

Разом з дітьми Перша леді пограла в різні ігри Фото з Instagram Олени Зеленської

"Разом з усіма вихованцями ми провели справжній квест – із розслідуваннями, пошуками й знахідками. На хлопців і дівчат чекало ще тренування з футболу, майстер-клас із краси та кулінарний майстер-клас особисто від Євгена Клопотенка, на який прийшли всі діти й працівники закладу", - йдеться у повідомлені.

Діти з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком

Нагадаємо, у травні Олена Зеленська з робочим візитом відвідала Сербію, де вигуляла свій торішній лук - темно-синій штанний костюм від українського бренду A.M.G.

А от під час зустрічі з королевою Данії Зеленська сяяла у вишиванці з пишними рукавами.

Як відомо, в одному із інтерв'ю Перша леді розповіла, що турбує її у поведінці 19-річної доньки Саші.