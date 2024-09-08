Харлан романтично заселфилася з коханим на тлі американського каньйону

Юлія Леськова 8 вересня, 09:56
Ольга Харлан показує для фото
Фото з Instagram Ольги Харлан

34-річна найтитулованіша українська спортсменка, шаблістка Ольга Харлан, яка днями повідомила про заручини, в Instagram показала нові фото з коханим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле на тлі неймовірних краєвидів в Аризоні.

Закохані вирішили відвідати національний парк у США та сфотографувалися коло відомого каньйону Підкова. На світлинах щасливі спортсмени позують у білих футболках.

"Неймовірна краса. Підкова Бренд-Каньйон", - написала шаблістка під фото.


Ольга Харлан на тлі каньйону

Харлан показала неймовірні фото з подорожі з коханим

Ольга Харлан з коханим роблять селфі
Якось ТаблоID писав про цікаві факти з життя Ольги Харлан
Ольга Харлан на тлі каньйону позує для фото
Фото з Instagram Ольги Харлан

Нагадаємо, Ольга Харлан та Луїджі Самеле були знайомі задовго до початку стосунків, однак листуватися пара почала під час процесу розлучення фехтувальниці з першим чоловіком.

До речі, перший шлюб Харлан тривав всього два роки.

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