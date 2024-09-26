"Чарівна і прекрасна": у мережі показали фото Харлан для Playboy, які не потрапили в журнал

Тамара Кудрявченко 26 вересня, 14:30

Фехтувальниця Ольга Харлан, яка є найтитулованішою спортсменкою України, стала героїнею нового номера чоловічого видання Playboy, але всіх фото зі зйомки у мережі досі немає.

Утім, фотографиня Лена Кудрей, яка знімала Олю, виклала кілька кадрів, що не потрапили до журналу.

На них Харлан позує у мінімалістичній білій сукні з оголеною спиною.

Ольга Харлан для Playboy

У мережі вже по крихтах збирають фото Харлан для Плейбоя


"Невелике прев'ю з того, що не ввійшло у журнал 🔥 Чарівна і прекрасна Ольга Харлан", - написала авторка фото у своєму Instagram.

Харлан у білій сукні в Плейбої

Але оголення, схоже, чекати не варто

Чарівна і прекрасна, - це точно про Олю

"Чарівна і прекрасна", - це точно про Олю

Також ще один кадр з бекстейджу показала продюсерка зйомки Катерина Малая.

Оля Харлан у яскравій сукні в Playboy

У цій сукні ми вже Олю бачили на кадрах з бекстейджу

Нагадаємо, на початку вересня Харлан, якій якраз виповнилося 34, отримала пропозицію руки та серця від свого бойфренда, італійського фехтувальника Луїджі Самеле.

Про романтичну історію кохання майбутнього подружжя ТаблоID писав раніше.

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