"Це енергія, яка приходить і йде": Цибульська зізналася, на що їй не шкода витрачати гроші

Співачка Оля Цибульська не з тих людей, які жалкують витрачати гроші на самих себе. Адже піклування про себе та "маленькі радощі" допомагають їй краще почуватися.

Про своє ставлення до грошей 38-річна артистка розповіла "Новому каналу".

"Мені не шкода грошей. Адже це енергія, яка приходить і йде, а потім повертається до нас. До того ж, мені подобається платити за хороші, якісні послуги", - поділилася Цибульська.

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"З того, що люблю купувати, виокремлю доглядову косметику, красиве взуття і книги. Також я обожнюю ходити на масажі", - розказала вона.

Цибульська витрачає гроші, а вони до неї повертаються Фото пресслужби "Нового каналу"

Оля переконана: дуже важливо жити так, як хочеться.

"Такі маленькі радощі допомагають мені почуватися краще емоційно й відчувати себе привабливою. Адже я знаю: коли усміхаєшся, сум не впізнає і пройде повз", - зізналася зірка.

"Та й взагалі дозволяю собі все: і помилки, і успіхи, і прокрастинацію. Мені важливо дбати про людину, яка зі мною від народження й до кінця. Сила жити так, як хочеш, зносить все і всіх, хто на це не здатен. Спробуйте на собі!", - закликала вона.

Нагадаємо, якось Оля розповідала, скільки щомісяця витрачає на догляд за собою. Як відомо, співачка не лише не приховує, що коле ботокс, а і показує процес.



