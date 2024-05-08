"Десь треба ботоксом лоб підколоти": Цибульська про прийняття віку та чому ненавидить мейкап

38-річна співачка Оля Цибульська відверто поспілкувалася з підписниками про недоліки своєї роботи.

Виконавиця зізналася, що в її щоденних ритуалах є річ, яку вона робить "через силу".

Оля розповіла, що ненавидить робити мейк і фарбується виключно через роботу.

"Спочатку мені здавалося, що він мене просто старить. Бо зустрічаючи вас у житті, чула: "О! а ти молодше, ніж на екрані". І ви дійсно мали рацію", - звернулася до підписників Цибульська.

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А для когось, на відміну від Олі, нанесення мейку - суцільне задоволення фото з instagram

"Для мене мейк - це ритуал, тісно пов'язаний з роботою. Я обожнюю свою роботу, вона водночас дає і забирає багато енергії. Нафарбуватись - це "стати ще помітнішою".

А іноді хочеться, щоб всі зробили вигляд, що тебе не видно, щоб пережити якісь особисті емоції всередині серця. Лишити їх тільки собі", - додала вона.

Фанати виконавиці не раз казали про те, що в житті вона виглядає молодшою

В інтерв'ю РБК-Україна Цибульська також розповіла про прийняття віку і речі, які зрозуміла після 30.

"Зараз я собі набагато більше подобаюся, ніж раніше. Тому що, чим довше ти живеш, тим більше у тебе життєвого досвіду, і ти менше придовбуєшся до себе і до людей навколо", - зазначила Оля.

"В моїй голові все почало вирівнюватися на позначці 30. Я награлася в кар'єру, перестала боятися вступати в стосунки, народжувати дитину", - пояснила Цибульська.

"Коли мені було 18, я думала, що 30+ - це старі якісь порепані видри. А коли мені стукнуло 30, зрозуміла, що нічого тут, всередині, не змінюється. Десь там треба ботоксом лоб підколоти, наприклад", - розказала співачка.

скрін з відео

Нагадаємо, раніше Цибульська зізналася, що нині переживає загострення розладу харчової поведінки, яке сталося в неї через сильний стрес.