"Це не причина здаватися": Цибульська зізналася, що її засмучує в 8 березня, та адресувала мотивуюче побажання жінкам
Співачка Оля Цибульська в Instagram поділилася своїми думками щодо 8-го березня, напередодні запитавши своїх підписників у сторіс, що цей день для них означає.
Зі слів Олі, завдяки їхнім відповідям вона дещо зрозуміла.
"Поки одні намагаються відійти від радянської традиції "Свята ніжності, краси та весни", інші просто НЕ МАЮТЬ ІНШОГО ДНЯ ВІДЧУТИ СЕБЕ ЩАСЛИВОЮ ТА КОХАНОЮ", - написала артистка.
"Тільки восьмого березня з сотень тисяч жінок знімають "жіночі" обов'язки та роблять знаки уваги. Тільки восьмого березня жінку чують. Це сумно", - констатувала вона.
Тому Цибульській відгукнулася цитата письменниці Ніколи Джейн Гоббс, яку вона навела у дописі: "Поки я росла, я ніколи не бачила розслаблених жінок".
"Але це НЕ причина здаватися. Навіть навпаки. Це привід ще раз нагадати, які ми, жінки, сильні. Що ми заслуговуємо на щастя, відпочинок, кохання, реалізацію, *продовжуйте список самостійно* постійно", - закликала Оля.
"Я бажаю кожній жінці відчувати себе розслаблено та радісно, отримувати увагу та квіти не тільки 8 березня", - додала вона.
"Для мене 8 березня - це день, коли ще раз можна собі нагадати, що ти - жінка, а значить, можеш все! І навколо тебе багато так само крутих дівчат, які можуть все. Для мене це не день жінки, яка може раз на рік отримати квіти і згадати, що весь світ до її ніг. Дівчата, гуртуймося, єднаймося...", - сказала Оля в сторіс.
Нагадаємо, торік Оля Цибульська публічно відповіла музикантові Олегу Скрипці на його просторікування щодо "жіночого егоїзму", яким, на його думку, є фемінізм.
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