"Це не причина здаватися": Цибульська зізналася, що її засмучує в 8 березня, та адресувала мотивуюче побажання жінкам

Співачка Оля Цибульська в Instagram поділилася своїми думками щодо 8-го березня, напередодні запитавши своїх підписників у сторіс, що цей день для них означає.

Зі слів Олі, завдяки їхнім відповідям вона дещо зрозуміла.

Цибульська поцікавилася в підписниць, чи святкують вони Фото з Instagram Цибульської

"Поки одні намагаються відійти від радянської традиції "Свята ніжності, краси та весни", інші просто НЕ МАЮТЬ ІНШОГО ДНЯ ВІДЧУТИ СЕБЕ ЩАСЛИВОЮ ТА КОХАНОЮ", - написала артистка.

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"Тільки восьмого березня з сотень тисяч жінок знімають "жіночі" обов'язки та роблять знаки уваги. Тільки восьмого березня жінку чують. Це сумно", - констатувала вона.

Тому Цибульській відгукнулася цитата письменниці Ніколи Джейн Гоббс, яку вона навела у дописі: "Поки я росла, я ніколи не бачила розслаблених жінок".

"Але це НЕ причина здаватися. Навіть навпаки. Це привід ще раз нагадати, які ми, жінки, сильні. Що ми заслуговуємо на щастя, відпочинок, кохання, реалізацію, *продовжуйте список самостійно* постійно", - закликала Оля.

"Я бажаю кожній жінці відчувати себе розслаблено та радісно, отримувати увагу та квіти не тільки 8 березня", - додала вона.

"Для мене 8 березня - це день, коли ще раз можна собі нагадати, що ти - жінка, а значить, можеш все! І навколо тебе багато так само крутих дівчат, які можуть все. Для мене це не день жінки, яка може раз на рік отримати квіти і згадати, що весь світ до її ніг. Дівчата, гуртуймося, єднаймося...", - сказала Оля в сторіс.

Нагадаємо, торік Оля Цибульська публічно відповіла музикантові Олегу Скрипці на його просторікування щодо "жіночого егоїзму", яким, на його думку, є фемінізм.