57-річна Андерсон у міні наробила спокусливих фото для глянцю та пояснила, як піклується про себе

Юлія Леськова 25 січня, 11:46
Памела Андерсон попозувала для фото
Фото Adrienne Raquel

57-річна американська акторка Памела Андерсон у гарячому образі прикрасила обкладинку відомого глянцю та розповіла про те, як тримає себе у формі та за скільки днів зняли фільм "Остання танцівниця", якому пророкували номінацію на "Оскарі".

Світлинами зі стильної фотозйомки поділився журнал Elle.

Памела приміряла на себе два різних образи: акторка позувала у хутряній шапці молочного кольору та у гірчичному платті бюстьє з баскою, яку зірка поєднала з білою сорочкою та краваткою.


Памела Андерсон на стильній фотозйомці

Памела задерла струнку ніжку для гарячих фото

Фото Adrienne Raquel
Памела Андерсон попозувала для нових фото

Останнім часом Памелу можна рідко побачити з макіяжем

Фото Adrienne Raquel

Також Андерсон наробила гарячих фото у стильному картатому пальті, мініспідниці та сорочці.

За словами Памели, вона намагається піклуватися про себе, проте не відвідує спортзали.

"Я харчуюся правильно, завжди гуляю. Я завжди була активною, тож саме це тримає мене у формі. Я не ходжу в спортзал чи щось подібне", - сказала вона.

За словами Андерсон, фільм, у якому вона виконала роль танцівниці, на ім'я Шелла, зняли за 18 днів.

"Ми зняли це за 18 днів. Це було майже неможливим, але неможливе мене хвилює", - пояснила акторка.

Раніше ТаблоID розповідав про найвідоміші романи Памели Андерсон.

До речі, останніми роками Андерсон почала з'являтися на світських заходах та червоних доріжках без косметики на обличчі. Якось вона розповідала, що її не лякають вікові зміни.

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