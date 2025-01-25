57-річна Андерсон у міні наробила спокусливих фото для глянцю та пояснила, як піклується про себе
57-річна американська акторка Памела Андерсон у гарячому образі прикрасила обкладинку відомого глянцю та розповіла про те, як тримає себе у формі та за скільки днів зняли фільм "Остання танцівниця", якому пророкували номінацію на "Оскарі".
Світлинами зі стильної фотозйомки поділився журнал Elle.
Памела приміряла на себе два різних образи: акторка позувала у хутряній шапці молочного кольору та у гірчичному платті бюстьє з баскою, яку зірка поєднала з білою сорочкою та краваткою.
Також Андерсон наробила гарячих фото у стильному картатому пальті, мініспідниці та сорочці.
За словами Памели, вона намагається піклуватися про себе, проте не відвідує спортзали.
"Я харчуюся правильно, завжди гуляю. Я завжди була активною, тож саме це тримає мене у формі. Я не ходжу в спортзал чи щось подібне", - сказала вона.
За словами Андерсон, фільм, у якому вона виконала роль танцівниці, на ім'я Шелла, зняли за 18 днів.
"Ми зняли це за 18 днів. Це було майже неможливим, але неможливе мене хвилює", - пояснила акторка.
Раніше ТаблоID розповідав про найвідоміші романи Памели Андерсон.
До речі, останніми роками Андерсон почала з'являтися на світських заходах та червоних доріжках без косметики на обличчі. Якось вона розповідала, що її не лякають вікові зміни.
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