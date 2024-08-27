"Коли готуєшся виглядати сексуально": Хілтон у чорному боді та ботфортах попозувала для гламурних фото

Тетяна Сухачова 27 серпня, 14:45

Американська світська левиця і діджейка Періс Хілтон з роками сильно змінила свій стиль в одязі. Однак, попри це, в її гардеробі є місце гламурним вбранням, які нагадують про її статус "Королеви вечірок".

Одне з таких вона продемонструвала днями у соцмережах. На сторінці зірки в Instagram з’явилося кілька фото у чорному боді, яке вона доповнила пальчатками та сяючою сумочкою.

"Коли готуєшся виглядати сексуально", – написала зірка під фото.

Періс Хілтон у звабливому боді

Зірка покрасувалася у сексі-боді

фото з Instagram Періс Хілтон

Періс Хілтон обирає аксесуари

Доповнити лук вирішили сяючими аксесуарами

фото з Instagram Періс Хілтон
Діджейка Періс Хілтон
фото з instagram

До речі, Періс пройшла чималий шлях становлення: від підлітка-тусовщиці до бізнеследі та мами двох дітей. І хоча сьогодні її буремні витівки у минулому, вона все ще може утнути, наприклад, відверту фотосесію, яка нагадає широкому загалу, хто така Періс Хілтон.

Нагадаємо, раніше Періс зізналася, що заборонятиме в майбутньому робити своїм дітям.

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