Хілтон прикрила голі груди морозивом та попозувала на капоті авто для ретро фото

Світська левиця Періс Хілтон, яка днями попозувала для сексі фото у кампейні спіднього Agent Provocateur, ще має козир у рукаві.

Як от для обкладинки онлайн-журналу Nylon, на якій зірка постала топлес. А от для решти фотосесії Хілтон вбралася у ретро-луки. Зокрема, у поло, коротких шортах, джинсах у ковбойському стилі тощо.

Періс запросто може роздягтись для обкладинки фото Jamie Nelson

Зірка у вбранні в стилі ретро попозувала перед камерою фото Jamie Nelson

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Ретро-лук і ретро автівка :) фото Jamie Nelson



фото Jamie Nelson

фото Jamie Nelson

До речі, Періс, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, якось зізналася, що заборонятиме їм користуватися соцмережами. Зірка розповіла, що її саму здивувала подібна думка, адже свого часу ЗМІ, телебачення та онлайн-медіа допомогли їй створити імідж та досягти популярності. Однак, наразі її приоритет убезпечити дітей від хейту.

Нагадаємо, раніше Періс демонструвала гламурний образ від українського бренду.