Потап і Горова показалися разом у літаку та заінтригували змінами в житті їхнього сина. Фото
Шоумен і продюсер Потап та його колишня дружина, продюсерка Ірина Горова вряди-годи показалися разом у мережі.
Фото, зроблене в літаку, виклав Олексій Потапенко у своєму Instagram. На знімку також їхній з Іриною син Андрій.
"Новий розділ у житті сина: нам з Іриною як батькам важливо ділити такі моменти", - заінтригував Потап і пізніше в сторіс виклав фото з аеропорту.
Як стало зрозуміло з наступної світлини, вони прибули до Лондона.
Як відомо, Горова не раз наголошувала, що Потап є прекрасним батьком і має хороші стосунки з сином. Судячи зо всього, цього року Андрій закінчив Печерську міжнародну школу, але які в 16-річного хлопця подальші плани - поки невідомо.
Приєднуйтесь до дискусії