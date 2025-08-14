Потап і Горова показалися разом у літаку та заінтригували змінами в житті їхнього сина. Фото

Шоумен і продюсер Потап та його колишня дружина, продюсерка Ірина Горова вряди-годи показалися разом у мережі.

Фото, зроблене в літаку, виклав Олексій Потапенко у своєму Instagram. На знімку також їхній з Іриною син Андрій.

Горова і Потап дуже давно не показувалися разом, а під час великої війни їхні шляхи розійшлися в різні сторони

"Новий розділ у житті сина: нам з Іриною як батькам важливо ділити такі моменти", - заінтригував Потап і пізніше в сторіс виклав фото з аеропорту.

Як стало зрозуміло з наступної світлини, вони прибули до Лондона.

Андрій навчатиметься в Великій Британії, чи під "новим розділом" зірковий татусь мав на увазі щось інше?

Як відомо, Горова не раз наголошувала, що Потап є прекрасним батьком і має хороші стосунки з сином. Судячи зо всього, цього року Андрій закінчив Печерську міжнародну школу, але які в 16-річного хлопця подальші плани - поки невідомо.