"Школа дуже серйозна": Горова розказала, де навчається їхній з Потапом 16-річний син

Продюсерка і ексдружина Потапа Ірина Горова розказала, де навчається їхній спільний 16-річний син Андрій.

У своєму Instagram Ірина пояснила, що хлопець здобуває освіту у Печерській міжнародній школі PSI в Києві.

"Андрій вчиться у школі на Печерську. Вона дуже серйозна, і, якщо він щось не так робить, то йому дуже сильно прилітає. Наприклад, щойно я з ним листувалася, й він сказав, що його поставили на suspension (тимчасове відсторонення від одного з предметів - ред.) за те, що він щось не так зробив. Це означає, що він виключений з якогось предмету до кінця року. І це нібито окей, але ж він не набирає якісь бали, і я не знаю, що ми з цим будемо робити", – розповіла Горова.

Скрін з Instagram

Реклама:

Як відомо, Ірина і Потап розлучилися ще у 2014-му, однак приховували це протягом двох років.

Нагадаємо, у 2024-му Горова розповідала, чи спілкується з Потапом, а їхній син роказував, як змінилися стосунки з батьком.