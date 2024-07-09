Ідеться про майбутнє їхнього первістка: інсайдер розповів про серйозну суперечку між принцом Вільямом та Кейт

Марія Ткаченко 9 липня, 15:30
Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Фото Getty Images

Хай би яким міцним і гармонійним, подейкують, не був 13-річний шлюб принца та принцеси Вельських, і між ними теж бувають великі суперечки. Про останню, через яку в 42-річної Кейт "розбите серце", розказав інсайдер.

Мова йде про вибір середньої школи для старшого сина пари, 10-річного Джорджа Александра Луї.

Про це пише Mirror із посиланням на In Touch Weekly.


Принц Вельський Вільям

Інсайдер розповів, у чому Вільям та Кетрін не можуть дійти згоди

Фото Getty Images

Зі слів інформатора видання, 41-річний Вільям бажає, щоби Джордж навчався в Ітонському коледжі-інтернаті для хлопчиків, так само, як свого часу він сам та принц Гаррі.

Кетрін же від цієї ідеї не в захваті, позаяк її свого часу "жахливо булили" у її першій школі-інтернаті для дівчат, Downe House у Беркширі. Схоже, там було справді погано, адже Міддлтон згодом перевели до Marlborough College, де вчилися і дівчатка, і хлопці. Її вона зрештою і закінчила, і саме в ній у майбутньому бачить Джорджа.

Принцесі "нестерпна думка про те, що Джордж переживе те саме", що і вона, якщо опиниться в інтернаті для хлопчиків.

"Кейт вважає, що відправка Джорджа в такий чопорний заклад для верхівки суспільства суперечить усім зусиллям із модернізації монархії", - пояснив інсайдер.

Вільям хоче, аби Джордж пішов по його слідах

Вільям хоче, аби Джордж пішов по його слідах

Фото Getty Images

Як розказав інформатор, суперечки про це тривають годинами. Але скидається на те, що виграє в цьому протистоянні Вільям, а не Кетрін.

До речі, навчання сина в Ітонському коледжі, який приймає хлопчиків із 13 років, обійдеться принцу та принцесі в 53398 фунтів стерлінгів (понад 68 тисяч доларів) на рік.

Поки ж Джордж, Шарлотта й Луї вчаться у приватній школі Lambrook School.

Нагадаємо, в Ітонському коледжі з Вільямом навчався актор Едді Редмейн. Вони разом грали в регбі, а ще зірка "Фантастичних звірів" бачив майбутнього монарха голим.

Як відомо, Чарльз ІІІ свого часу вчився в школі-інтернаті Гордонстоун. На цьому наполіг його батько принц Філіп. Майбутній король той період свого життя називав "пеклом", адже зазнавав булінгу з боку інших хлопців.

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