Ідеться про майбутнє їхнього первістка: інсайдер розповів про серйозну суперечку між принцом Вільямом та Кейт
Хай би яким міцним і гармонійним, подейкують, не був 13-річний шлюб принца та принцеси Вельських, і між ними теж бувають великі суперечки. Про останню, через яку в 42-річної Кейт "розбите серце", розказав інсайдер.
Мова йде про вибір середньої школи для старшого сина пари, 10-річного Джорджа Александра Луї.
Про це пише Mirror із посиланням на In Touch Weekly.
Зі слів інформатора видання, 41-річний Вільям бажає, щоби Джордж навчався в Ітонському коледжі-інтернаті для хлопчиків, так само, як свого часу він сам та принц Гаррі.
Кетрін же від цієї ідеї не в захваті, позаяк її свого часу "жахливо булили" у її першій школі-інтернаті для дівчат, Downe House у Беркширі. Схоже, там було справді погано, адже Міддлтон згодом перевели до Marlborough College, де вчилися і дівчатка, і хлопці. Її вона зрештою і закінчила, і саме в ній у майбутньому бачить Джорджа.
Принцесі "нестерпна думка про те, що Джордж переживе те саме", що і вона, якщо опиниться в інтернаті для хлопчиків.
"Кейт вважає, що відправка Джорджа в такий чопорний заклад для верхівки суспільства суперечить усім зусиллям із модернізації монархії", - пояснив інсайдер.
Як розказав інформатор, суперечки про це тривають годинами. Але скидається на те, що виграє в цьому протистоянні Вільям, а не Кетрін.
До речі, навчання сина в Ітонському коледжі, який приймає хлопчиків із 13 років, обійдеться принцу та принцесі в 53398 фунтів стерлінгів (понад 68 тисяч доларів) на рік.
Поки ж Джордж, Шарлотта й Луї вчаться у приватній школі Lambrook School.
Нагадаємо, в Ітонському коледжі з Вільямом навчався актор Едді Редмейн. Вони разом грали в регбі, а ще зірка "Фантастичних звірів" бачив майбутнього монарха голим.
Як відомо, Чарльз ІІІ свого часу вчився в школі-інтернаті Гордонстоун. На цьому наполіг його батько принц Філіп. Майбутній король той період свого життя називав "пеклом", адже зазнавав булінгу з боку інших хлопців.
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