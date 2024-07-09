Ідеться про майбутнє їхнього первістка: інсайдер розповів про серйозну суперечку між принцом Вільямом та Кейт

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото Getty Images

Хай би яким міцним і гармонійним, подейкують, не був 13-річний шлюб принца та принцеси Вельських, і між ними теж бувають великі суперечки. Про останню, через яку в 42-річної Кейт "розбите серце", розказав інсайдер.

Мова йде про вибір середньої школи для старшого сина пари, 10-річного Джорджа Александра Луї.

Про це пише Mirror із посиланням на In Touch Weekly.

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Зі слів інформатора видання, 41-річний Вільям бажає, щоби Джордж навчався в Ітонському коледжі-інтернаті для хлопчиків, так само, як свого часу він сам та принц Гаррі.

Кетрін же від цієї ідеї не в захваті, позаяк її свого часу "жахливо булили" у її першій школі-інтернаті для дівчат, Downe House у Беркширі. Схоже, там було справді погано, адже Міддлтон згодом перевели до Marlborough College, де вчилися і дівчатка, і хлопці. Її вона зрештою і закінчила, і саме в ній у майбутньому бачить Джорджа.

Принцесі "нестерпна думка про те, що Джордж переживе те саме", що і вона, якщо опиниться в інтернаті для хлопчиків.

"Кейт вважає, що відправка Джорджа в такий чопорний заклад для верхівки суспільства суперечить усім зусиллям із модернізації монархії", - пояснив інсайдер.

Вільям хоче, аби Джордж пішов по його слідах Фото Getty Images

Як розказав інформатор, суперечки про це тривають годинами. Але скидається на те, що виграє в цьому протистоянні Вільям, а не Кетрін.

До речі, навчання сина в Ітонському коледжі, який приймає хлопчиків із 13 років, обійдеться принцу та принцесі в 53398 фунтів стерлінгів (понад 68 тисяч доларів) на рік.

Поки ж Джордж, Шарлотта й Луї вчаться у приватній школі Lambrook School.

Нагадаємо, в Ітонському коледжі з Вільямом навчався актор Едді Редмейн. Вони разом грали в регбі, а ще зірка "Фантастичних звірів" бачив майбутнього монарха голим.

Як відомо, Чарльз ІІІ свого часу вчився в школі-інтернаті Гордонстоун. На цьому наполіг його батько принц Філіп. Майбутній король той період свого життя називав "пеклом", адже зазнавав булінгу з боку інших хлопців.