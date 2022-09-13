Митець, тезко жабки і родич Дракули: цікаві факти про короля Чарльза, яких ви могли не знати

Чарльз ІІІ встановив рекорд, найдовше в історії британської монархії пробувши у статусі спадкоємця трону. Переживаючи втрату любої матері, Єлизавети ІІ, 73-річний король офіційно очолив країну та готується до коронації, яка відбудеться за декілька місяців.

Отже, 10 цікавих фактів про Його Величність, яких ви могли не знати.

Чарльз з'явився на світ шляхом кесаревого розтину. Його Єлизаветі провели у музичній кімнаті Букінгемського палацу, яка тимчасово перетворилася на операційну, пише сайт Maternity & midvifery forum.

Чарльз Філіп Артур Джордж народився 14-го листопада 1948-го року фото з сайту Getty images

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Коли настала черга самого принца стати батьком, то його дружина Діана вже народжувала в лікарні, і він був поруч із нею. До слова, принц Вільям став першим майбутнім монархом країни, народженим у пологовому, а не вдома.

У школі-інтернаті Гордонстоун, де Чарльз навчався за бажанням батька, він на собі відчув, що таке булінг.

Травень 1962-го. Принц Філіп привіз сина до школи-інтернату, де навчався сам фото з сайту Getty images

"Це таке пекло, особливо вночі. Я зараз практично не сплю... Люди у моїй спальні - паскудники. Божечки, вони жахливі, не знаю, як можна бути такими паскудниками. Вони всю ніч жбурляються капцями або лупцюють мене подушками, перебігають через усю кімнату і б'ють мене щосили, а тоді мчать назад якомога швидше, будячи всіх у спальні. Я продовжую хотіти додому. Це місце - така діра!", - писав Чарльз своїй бабусі.

Чарльз став першим членом королівської родини, який здобув вищу освіту. У Трініті коледжі він вивчав археологію, антропологію та історію.

1970-ий. Принц-випускник фото з сайту Getty images

У 1980-му в Чарльза вийшла дитяча книжка "Старигань із Лохнагара". Історію про чоловіка, який селиться в гірській печері та мало не спричиняє катастрофу для місцевих піксі, він свого часу вигадав, щоби розважити молодших братиків, Ендрю та Едварда, й вирішив записати. Також він є автором кількох книг про довкілля, подорожі, архітектуру та навіть співавтором книги рецептів.

Чарльз є дуже-дуже віддаленим, але родичем легендарного правителя Валахії Влада Тепеша, який став прототипом Дракули в романі Брема Стокера. Як пише Express, вони споріднені через королеву-консорта Мері, дружину Георга V.

1980-ий, подорож до Непалу фото з сайту Getty images

Чарльз любить фільми про Гаррі Поттера. У цьому він зізнався в 2008-му році акторці Джулі Волтерс, яка зіграла Моллі Візлі, коли вручав їй відзнаку Дами-командора Ордену Британської імперії.

У Еквадорі мешкає жабка, названа на честь Чарльза - Hyloscirtus Princecherlesi, пише Time.

Після загибелі в автокатастрофі принцеси Діани Чарльз, якого дуже травмувала смерть ексдружини, знову став носити весільну обручку. Як пише The Daily Mail, він зняв її лише коли заручився з Каміллою Паркер-Боулз у 2005-му. За даними ж Standard, Чарльз продовжував її надягати аж до 2012-го, і це було їхнє спільне з Каміллою рішення.

Король багато років малює аквареллю. Як пише Insider, перша виставка його робіт пройшла у Віндзорі в 1977-му. Скромно називаючи себе "ентузіастом-аматором", Чарльз, тим не менш, є одним із найуспішніших сучасних художників Британії. Лише з 1997 по 2016 копії його картин принесли йому понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.

фото з сайту Getty images

Чарльз багато малював палац Балморал фото з сайту Getty images

Нагадаємо, Aston Martin Volante, на якому їздить король, Єлизавета подарувала синові на 21-річчя. Декілька років тому Чарльз наказав переробити авто таким чином, щоби воно стало еко-френдлі та їздило на білому вині.

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