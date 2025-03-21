Принц Вільям у Таллінні навідався до українських школярів та отримав жовто-блакитний браслет. Фото

Британський принц Вільям у рамках свого офіційного візиту до Естонії відвідав талліннську "Школу свободи", створену восени 2022-го року спеціально для дітей українських біженців.

Його Високість поспілкувався з педагогами та учнями і отримав на згадку сувенір: плетений жовто-блакитний браслет.

Принц Вільям повезе додому жовто-блакитний браслет

Фото опублікували в офіційному Instagram принца і принцеси Вельських. Школу, де навчаються українці, назвали "місцем, де плекається стійкість та надія".

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни королівська родина Великої Британії неодноразово висловлювала свою підтримку Україні. Так, зокрема, принцеса Кейт Міддлтон у 2023-му році особисто долучилася до збору гуманітарної допомоги та прикрасила себе жовто-блакитним бантиком, а ще відвідувала полігон, де проводилися тренінги з розмінування для бійців ЗСУ. Вільям навідував українських біженців у Варшаві, а герцогиня Единбурзька Софі торік приїздила до Києва.