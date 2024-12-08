Трамп у синьо-жовтому, Зеленський у хакі, Хаєк у хутрі і принц Вільям: гості на відкритті Нотр-Даму у Парижі. Фото

Подружжя Макронів з Володимиром Зеленським Фото Getty Images

У суботу, 7 грудня, у Парижі офіційно відкрили Собор Паризької Богоматері після тривалої реконструкції. На відкриття приїхали лідери держав, зокрема й президент України Володимир Зеленський та принц Вільям й зірки.

Іменитих гостей на вході до Нотр-Даму зустрічав президент Франції Еммануель Макрон зі своєю дружиною Бріджит. До речі, перша леді мала дуже елегантний вигляд у чорному пальті А-силуету з золотими ґудзиками від Dior та у чорних лакованих туфлях на підборах.

Бріджит доповнила свій аутфіт стильною маленькою сумочкою Фото Getty Images

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До речі, серед зіркових гостей була присутня акторка Сальма Хаєк зі своїм чоловіком, мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Вона була одягнута у пальто з хутром кольору хакі.

Сальма доповнила образ перлами Фото Getty Images

Також на відкритті собору засвітилася італійсько-французька топмодель та дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні. Вона прийшла на відкриття Нотр-Даму у теплій сірій сукні міді з чорним поясом та зібраним вгору волоссям.

Карла Бруні як завжди мала неймовірний вигляд Фото Getty Images

Приїхала й перша леді США Джилл Байден зі своєю донькою Ешлі. Джил була у міді сукні темно-синього кольору Dior та довгому чорному пальті, а от її донька була в цікавому чорному пальті із золотим орнаментом бренду Alice + Olivia.

Стильні Джилл та Ешлі Байден Фото Getty Images

Серед присутніх був й принц Вельський Вільям у чорному пальті, й Дональд Трамп з жовтою краваткою, й Володимир Зеленський у куртці в стилі мілітарі. На кадрах серед глядачів засвітився також мільярдер Ілон Маск.

Принц Вільям теж завітав на відкриття легендарного собору Фото Getty Images

Нагадаємо, влітку Еммануель та Бріджит Макрони влаштували розкішний прийом на честь Джо Байдена та його дружини Джилл.