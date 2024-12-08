Трамп у синьо-жовтому, Зеленський у хакі, Хаєк у хутрі і принц Вільям: гості на відкритті Нотр-Даму у Парижі. Фото
У суботу, 7 грудня, у Парижі офіційно відкрили Собор Паризької Богоматері після тривалої реконструкції. На відкриття приїхали лідери держав, зокрема й президент України Володимир Зеленський та принц Вільям й зірки.
Іменитих гостей на вході до Нотр-Даму зустрічав президент Франції Еммануель Макрон зі своєю дружиною Бріджит. До речі, перша леді мала дуже елегантний вигляд у чорному пальті А-силуету з золотими ґудзиками від Dior та у чорних лакованих туфлях на підборах.
До речі, серед зіркових гостей була присутня акторка Сальма Хаєк зі своїм чоловіком, мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Вона була одягнута у пальто з хутром кольору хакі.
Також на відкритті собору засвітилася італійсько-французька топмодель та дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карла Бруні. Вона прийшла на відкриття Нотр-Даму у теплій сірій сукні міді з чорним поясом та зібраним вгору волоссям.
Приїхала й перша леді США Джилл Байден зі своєю донькою Ешлі. Джил була у міді сукні темно-синього кольору Dior та довгому чорному пальті, а от її донька була в цікавому чорному пальті із золотим орнаментом бренду Alice + Olivia.
Серед присутніх був й принц Вельський Вільям у чорному пальті, й Дональд Трамп з жовтою краваткою, й Володимир Зеленський у куртці в стилі мілітарі. На кадрах серед глядачів засвітився також мільярдер Ілон Маск.
Нагадаємо, влітку Еммануель та Бріджит Макрони влаштували розкішний прийом на честь Джо Байдена та його дружини Джилл.
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