Вечір тата і сина: принц Вільям і 10-річний принц Джордж у шарфі вболівальника засвітилися на футболі

Поки принцеса Вельська Кейт Міддлтон проходить лікування від раку, її чоловік принц Вільям докладає зусиль, щоби підтримати кохану та розрадити їхніх трьох дітей.

Старшого сина Джорджа, з яким вони поділяють любов до футболу, тато зводив на матч "Астон Вілла" - "Лілль", що відбувся 11-го квітня.

41-річний Вільям прищепив старшому сину любов до футболу Фото Getty Images

Принци, звісно, вболівали за клуб із Бірмінгема, про що свідчить шарф Джорджа.

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"Астон Вілла" переміг із рахунком 2:1 Фото Getty Images

Нагадаємо, в своєму відеозверненні, де вона оголосила про онкозахворювання, Кетрін розповіла, як пояснила 10-річному Джорджу, 8-річній Шарлотті та 5-річному Луї, що відбувається.

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