Вечір тата і сина: принц Вільям і 10-річний принц Джордж у шарфі вболівальника засвітилися на футболі

Марія Ткаченко 12 квітня, 18:15

Поки принцеса Вельська Кейт Міддлтон проходить лікування від раку, її чоловік принц Вільям докладає зусиль, щоби підтримати кохану та розрадити їхніх трьох дітей.

Старшого сина Джорджа, з яким вони поділяють любов до футболу, тато зводив на матч "Астон Вілла" - "Лілль", що відбувся 11-го квітня.

41-річний Вільям прищепив старшому сину любов до футболу

41-річний Вільям прищепив старшому сину любов до футболу

Фото Getty Images

Принци, звісно, вболівали за клуб із Бірмінгема, про що свідчить шарф Джорджа.


Астон Вілла переміг із рахунком 2:1

"Астон Вілла" переміг із рахунком 2:1

Фото Getty Images

Нагадаємо, в своєму відеозверненні, де вона оголосила про онкозахворювання, Кетрін розповіла, як пояснила 10-річному Джорджу, 8-річній Шарлотті та 5-річному Луї, що відбувається.

Фото Getty Images

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