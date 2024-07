"Дещо безпрецедентне": експерти пояснили, чому Міддлтон вирішила стати сімейною фотографкою

Фото Getty Images

Уже не перший рік шанувальники королівської родини Великої Британії милуються світлинами, зробленими особисто принцесою Вельською Кейт Міддлтон. Та схоже, Її Високість вирішила стати фотографкою не лише тому, що любить знімати.

У такий спосіб 42-річна Кетрін намагається захистити своїх із Вільямом трьох дітей - Джорджа, Шарлотту та Луї.

Про це йдеться в документалці "Кейт: королева на майбутнє" Channel 5, пишуть The Mirror US та OK!.

У 2017-му році Міддлтон стала членкинею Королівської фотографічної спілки Фото Getty Images

"Принцеса Вельська розуміє, хто вона, в якій позиції вона перебуває. Також вона розуміє цікавість до її сім'ї, особливо до її дітей, те, що людям хочеться бачити, як вони ростуть. Відтак вона розуміє, що пресі потрібні ці фотографії", - зазначила журналістка Афуа Хаган.

Водночас, на її думку, Кейт не хотіла, щоби її сини і донька повторили досвід Вільяма.

"Принцеса Вельська безпосередньо на своєму чоловікові, принцові Вільямі бачить, якої шкоди його життю заподіяла преса, тож вона усвідомлює, що якщо може щось із цим вдіяти, якщо може перебрати контроль, то має це зробити", - пояснила Хаган.

"Кейт зробила дещо безпрецедентне на той час. Вона вирішила, що сама буде тим, хто фотографуватиме її дітей, що, вважаю, було абсолютно блискучим кроком. Вона вирішила: "Я зніматиму і віддаватиму їх (фото) інформагенціям. Я буду тим, хто поститиме їх у соцмедіа", - додала журналістка.

До Кейт жодна принцеса точно так не креативила Фото з Instagram принца й принцеси Вельських

Погоджується з цією думкою і письменниця, експертка по британській монархії Інгрід Сюард. Ставши фотографкою, Кейт Міддлтон урятувала дітей від необхідності ніяковіти перед чужими людьми, які робили би їхні портрети до днів народження та інших визначних подій.

Як відомо, Міддлтон знімає не лише чоловіка та дітей. У 2022-му їй позувала свекруха Камілла.

Нагадаємо, на початку року королівська родина опинилася в епіцентрі скандалу, коли на фото Кейт із дітьми, яке зробив Вільям, помітили сліди не надто вправного фотошоп-редагування. Провину за те взяла на себе Міддлтон.