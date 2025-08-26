"Гарні ми разом і сміливі": продюсер Завадюк показався зі своїм бойфрендом у вишиванках та розповів, що їх поєднало

Марія Ткаченко - 26 серпня, 15:30
Володимир Завадюк
Фото і відео з Instagram Завадюка

Креативний продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк, який є відкритим представником та активістом ЛГБТК-спільноти, поділився у Instagram свіжим фото зі своїм бойфрендом Павлом Супрунюком.

Із нагоди Дня Незалежності України 24-го серпня пара вбралася у вишиванки.

Володимир Завадюк і його бойфренд

Павло і Володимир часто показуються в фотоблогах одне одного


"Гарні ми разом і сміливі", - зазначив 38-річний Володимир.


"Думав вчора особливо, що, окрім жаги та кохання, нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг та щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте я", - зізнався він.

Іще чоловіки попозували для кумедного відео з песиком на руках, обмінявшись поцілунками.
Нагадаємо, торік Завадюк розповів , як змінилося після камінгауту його життя, зокрема стосунки з мамою. Як відомо, повномасштабна війна змусила Володимира усвідомити, як важливо не відкладати нічого на потім та мати сміливість нарешті бути собою
