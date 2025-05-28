"Керуюся Біблією": Федишин про виховання синів, які звуть її на "ви", та свою позицію щодо ЛГБТ

Співачка Ірина Федишин дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про сімейні цінності, скандал з ЛГБТК і виховання дітей.

У розмові з Машею Єфросиніною вона зазначила, що під час гастролей брала своїх синів, Юрія та Олега з собою за кордон. Потім вони наздоганяли навчання з приватними викладачами:

"Я не можу їх лишити і гастролювати. Твоє серце не на місці. Спокійніше, коли діти біля мене… Зараз усім не солодко".

Федишин виховує двох синів: 14-річного Юрія та 9-річного Олега. Декілька років тому виконавиця ділилася, що карає дітей ременем Кадр з відео

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Також вона розповіла про виховання хлопців і обмеження, які у них є. Зірка додала, вони з її чоловіком, продюсером Віталієм Човником однаково приділяють час вихованню:

"Баланс. Як у всіх сім'ях, часто сваримося. Часом кажу: "Все, забагато сидів (у гаджетах)"... Ми з чоловіком один одного доповнюємо. Коли я не маю сил, то прошу Віталія розібратися, чого сини б'ються… Віталій більш запальний, а я люблю пояснити дітьми, мені важливо мати розуміння з ними…

Вони у мене дуже тактильні. Юрій мені часто каже: "Мама, я вас люблю". У нас в сім'ї заведено, що діти звертаються на "ви". Хлопці люблять пообійматися, можуть компліментів наговорити. Вони хочуть, щоб я більше часу з ними була".

Олег поділився думками про маму: "Моя мама дуже красива. Робить дуже велику роботу для хлопців, співає по дві години на концертах. Я дуже нею пишаюся. Класно, що у мене є така мама. Прикольно, коли мама обіймає мене і каже, який я гарний. Любою вас, мама, цьом"

Артистка додала, що поки не займалася сексуальним вихованням дітей, але вважає, що батьки мають пояснювати цю тему своїм нащадкам.

Юрчик доповнив слова молодшого брата: "Моя мама дуже гарно співає. Мені приємно, що її усі люблять. Мама бере мене на гастролі, це дуже класно. Я стараюся їй допомагати. Вона дуже сильно любить нас з братом, ми це відчуваємо. Її любов, підтримку. Я дуже пишаюся своєю мамою. Мама найкраща у світі"

Маша також згадала скандальне інтерв'ю Ірини, в якому та засудила представників ЛГБТК-спільноти і сказала, що їй було "важко" дивитися їхні виступи на Євробаченні-2022. Ведуча запитала, як би відреагувала співачка, як би її сини зустрічалися з чоловіками. Але прямої відповіді зіркова матуся не дала.

"А для чого я маю це припускати. Нам потрібно навчитися поважити і чути чужі думки. Після того інтерв'ю таке понеслося. Ніби, якщо людина за традиційні сімейні цінності, то вона гомофоб. Вибачте, а поважати мою думку хтось буде? Я нікого не засуджую. Я поважаю ваш вибір, а ви поважайте мій.

Я вас не засуджую і не обзиваю. Я за те, щоб сім'я складалася з чоловіка та жінки, щоб народжувалися діти. Тоді я сказала, що це гріх. Що я сказала не так? Я християнка і керуюся Біблією… А від цих людей йде ніби нав'язування", — сказала вона.

Авторка хітів поскаржилася на булінг, з яким зіткнулася після своєї заяви, що "гомосексуальність – це гріх" декілька років тому. Вона також загадала, як співак MELOVIN назвав її "дурепою" і запитала, чи толерантно це було з його боку.

Вона закликала поважати її бачення родини й не нав'язувати свою орієнтацію іншим. Знаменитість навіть зізналася, що має друзів гомосексуалів і у них нормальні стосунки

В рамках цього інтерв'ю Ірина розповіла, як наводить марафет для чоловіка і на які гроші живе їхня родина. Зазначимо, якось виконавиця здивувала своїми словами, що у шлюбі жінка має бути ніжною і поступливою.

Нагадаємо, Федишин обожнює сімейні поїздки та часто влаштовує спільні розваги з коханим. А сини артистки вже не раз бували за кордоном.