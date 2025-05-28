"Керуюся Біблією": Федишин про виховання синів, які звуть її на "ви", та свою позицію щодо ЛГБТ

Карина Тімкова - 28 травня, 13:45

Співачка Ірина Федишин дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про сімейні цінності, скандал з ЛГБТК і виховання дітей.

У розмові з Машею Єфросиніною вона зазначила, що під час гастролей брала своїх синів, Юрія та Олега з собою за кордон. Потім вони наздоганяли навчання з приватними викладачами:

"Я не можу їх лишити і гастролювати. Твоє серце не на місці. Спокійніше, коли діти біля мене… Зараз усім не солодко".

Ірина Федишин розповіла про характери своїх синів

Федишин виховує двох синів: 14-річного Юрія та 9-річного Олега. Декілька років тому виконавиця ділилася, що карає дітей ременем

Кадр з відео

Також вона розповіла про виховання хлопців і обмеження, які у них є. Зірка додала, вони з її чоловіком, продюсером Віталієм Човником однаково приділяють час вихованню:

"Баланс. Як у всіх сім'ях, часто сваримося. Часом кажу: "Все, забагато сидів (у гаджетах)"... Ми з чоловіком один одного доповнюємо. Коли я не маю сил, то прошу Віталія розібратися, чого сини б'ються… Віталій більш запальний, а я люблю пояснити дітьми, мені важливо мати розуміння з ними…

Вони у мене дуже тактильні. Юрій мені часто каже: "Мама, я вас люблю". У нас в сім'ї заведено, що діти звертаються на "ви". Хлопці люблять пообійматися, можуть компліментів наговорити. Вони хочуть, щоб я більше часу з ними була".

Молодший син Федишин розповів, за що любить маму

Олег поділився думками про маму:

"Моя мама дуже красива. Робить дуже велику роботу для хлопців, співає по дві години на концертах. Я дуже нею пишаюся. Класно, що у мене є така мама. Прикольно, коли мама обіймає мене і каже, який я гарний. Любою вас, мама, цьом"

Артистка додала, що поки не займалася сексуальним вихованням дітей, але вважає, що батьки мають пояснювати цю тему своїм нащадкам.

Старший син Федишин адресував теплі слова мамі

Юрчик доповнив слова молодшого брата:

"Моя мама дуже гарно співає. Мені приємно, що її усі люблять. Мама бере мене на гастролі, це дуже класно. Я стараюся їй допомагати. Вона дуже сильно любить нас з братом, ми це відчуваємо. Її любов, підтримку. Я дуже пишаюся своєю мамою. Мама найкраща у світі"

Маша також згадала скандальне інтерв'ю Ірини, в якому та засудила представників ЛГБТК-спільноти і сказала, що їй було "важко" дивитися їхні виступи на Євробаченні-2022. Ведуча запитала, як би відреагувала співачка, як би її сини зустрічалися з чоловіками. Але прямої відповіді зіркова матуся не дала.

"А для чого я маю це припускати. Нам потрібно навчитися поважити і чути чужі думки. Після того інтерв'ю таке понеслося. Ніби, якщо людина за традиційні сімейні цінності, то вона гомофоб. Вибачте, а поважати мою думку хтось буде? Я нікого не засуджую. Я поважаю ваш вибір, а ви поважайте мій.

Я вас не засуджую і не обзиваю. Я за те, щоб сім'я складалася з чоловіка та жінки, щоб народжувалися діти. Тоді я сказала, що це гріх. Що я сказала не так? Я християнка і керуюся Біблією… А від цих людей йде ніби нав'язування", — сказала вона.

Авторка хітів поскаржилася на булінг, з яким зіткнулася після своєї заяви, що "гомосексуальність – це гріх" декілька років тому. Вона також загадала, як співак MELOVIN назвав її "дурепою" і запитала, чи толерантно це було з його боку.

Ірина Федишин попросила поважати її ставлення до ЛГБТК

Вона закликала поважати її бачення родини й не нав'язувати свою орієнтацію іншим. Знаменитість навіть зізналася, що має друзів гомосексуалів і у них нормальні стосунки

В рамках цього інтерв'ю Ірина розповіла, як наводить марафет для чоловіка і на які гроші живе їхня родина. Зазначимо, якось виконавиця здивувала своїми словами, що у шлюбі жінка має бути ніжною і поступливою.

Нагадаємо, Федишин обожнює сімейні поїздки та часто влаштовує спільні розваги з коханим. А сини артистки вже не раз бували за кордоном.

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