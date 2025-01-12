"Всі заслуговують бути щасливими": Решетнік розповів, як ставиться до ЛГБТ сімей та за якими принципами виховує трьох своїх синів
Телеведучий Григорій Решетнік разом зі своєю дружиною Христиною мають трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. На своїй сторінці в Instagram ведучий чесно розповів, за якими принципами виховує їх.
"По-перше: я дуже сильно їх люблю - і, це, вважаю, основа. Також поважаю їх - їхні звички, примхи, бажання, абсолютно різні прояви поведінки", - написав він.
Решетнік зазначив, що увага є найголовнішим для дітей.
"Знаходьте час, цікавтеся ними, проводьте час разом - ви не уявляєте, наскільки це важливо для кожної дитини. Відчувати себе потрібною. Вони дуже швидко ростуть - не встигнете кліпнути оком, як вони не потребуватимуть ваших порад. Будуть самостійними та самі вирішуватимуть, як їм жити. Тому насолоджуйтеся кожним моментом, коли ми разом", - додав Григорій.
Також ведучий зазначив, що дуже принциповий щодо виховання своїх синів.
"А щодо принципів: я дуже принципова, іноді навіть вперта людина, тому вчу їх також бути відданими своїм словам, вчинкам, переконанням. Вміти брати ініціативу та не боятися нести відповідальність за себе. І завжди, попри всі обставини, залишатися людьми: добрими, чуйними та емпатичними", - зауважив Решетнік.
Також у Решетніка поцікавилися, як він ставиться до ЛГБТ сімей, які хочуть завести дітей.
"Не так давно сини запитали: тату, а можуть одружитися хлопець з хлопцем або дівчина з дівчиною? Звичайно можуть, відповів я. Найголовніше, аби вони щиро любили свого партнера", - поділився Григорій.
Він зауважив, що поважає почуття кожної людини і намагається привчити до цього своїх синів.
"Адже всі заслуговують бути щасливими. Головне, аби ці почуття були щирими, для себе та партнера, а не для оточуючих і суспільства. А коли люблячі люди ще й мріють та хочуть дітей - це ще більша радість", - додав ведучий.
Григорій наголосив, що виховання дітей не залежить від орієнтації батьків.
"Головне - це їхній світогляд, знання та цінності, які вони передаватимуть власним дітям! Любіть і будьте коханими", - підсумував він.
Як відомо, співачка Ірина Федишин має кардинально іншу позицію. Свого часу артистка потрапила в скандал, коли заявила, що їй було неприємно бачити представників ЛГБТ на Євробаченні.
А от Оля Полякова навпаки підтримує ЛГБТ+ спільноту.
До речі, якось Григорій Решетнік вже розповідав про виховання своїх дітей, тоді він зазначив, що батько та мати мають бути "єдиним цілим" у цьому питанні.
Решетнік частенько у своїх соцмережах ділиться сімейним контентом.
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