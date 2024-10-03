Раміна прокоментувала чутки про політичні амбіції та зв'язок із Єрмаком

Блогерка Раміна Есхакзай у своїх випусках на YouTube охоплює різні теми: від стосунків чи дієтології, до розслідувань та репортажів із прифронтових територій.

Саме тому, коли в мережі почали ширитися чутки щодо її політичних амбіцій, деяким користувачам вони здалися досить правдоподібними.

Розставити всі крапки над "і" та однозно відповісти на питання, чи буде вона йти в політику, Раміна пояснила у коментарі шоу "Ранок у великому місті".

"Та інформація, яка шириться Telegram-каналами, не є правдивою", – сказала вона.

Блогерка дала однозначну відповідь щодо політичних амбіцій фото з Instagram Раміни Есхакзай

Інтерв’юєрка також поцікавилася щодо чуток, ніби блогерка може стати радницею Офіса президента.

"Ні, це не правда. Напевно, людям треба про щось писати. На жаль, у людей складається враження, що хтось комусь має належати. Це не так. Не маю жодних зв’язків ні з Андрієм Єрмаком, ні з ОП" ", – додала Есхакзай.

Прокоментувала вона також своє резонансне розслідування про блогера Олександра Волошина, в якому йшлося про його сплановану втечу за кордон. Хлопець, як відомо, звинуватив Раміну у брехні.

"Я знаю, що я права. У мене є всі докази. Поліція працює з доказами, які я зібрала. І оскільки такий блогер, як Олександр Волошин, звик, скажімо так, жартувати й пранкувати зі своїх друзів, а коли це стосується СБУ, поліції і нашої держави, то це може загрожувати йому міжнародним розшуком. Тобто треба знати грані, де можна жартувати, а де – ні. Особливо, коли ти знаєш, що ти брешеш", – сказала вона.

Нагадаємо, наразі Раміна перебуває у стосунках. Її обранцем став військовий, особу якого вона не розкриває. У серпні вона подалася з ним у відпустку на море, звідки привезла чимало пляжного контенту.