"Я в а**ї": Волошин відреагував на відео Раміни та звинуватив її у брехні

Скріншот з YouTube

Блогер Олександр Волошин, який втік з України за кордон, відреагував на відео-викриття про його виїзд, яке опублікувала інтерв'юерка Раміна Есхакзай.

За словами Саші, що "відос класний", проте Раміна "багато де заплуталася, повиривала багато фраз з контексту та набрехала".

"Мені аж не зручно стало, як так журналіст не перевіряє факти, про які заявляє на всю Україну. Я ось скоро дещо також підготую, тільки знову по фактам, а не "ой, він сказав, ой повірте мені, ой він вивіз машини...". 0 пруфів, 0 фактів. Якісь переписки з нікому невідомими людьми. Купа неперевіреної інформації. І дуже бісить, що люди знову на це ведуться, я в а**ї", - написав Олександр.

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Блогер додав, що він нарешті хоче забути про це, але постійно доводиться туди повертатися, а також зазначив, що стомився.

"Є бажання просто з'ї***ти з медійки, бо я вже не почуваю себе щасливим. Те, які тут брудні ігри несуться, який й**аний бал "лицемрства" - ви навіть не уявляєте", - зазначив Волошин.

Інфлюєнсер також поділився історією, як якась "людина", довела його маму до сліз.

"Людина, яка приїжджала до мене додому, яка доводить до сліз мою маму, змушує брата передумати і замість того, щоби стати блогером і їхати вчитися за кордон, "переубеждает" його в тому, щоб він йшов у військове училище, бо тільки тоді він буде справжнім хлопцем - і мій малий, слухаючи цю людину, передумує і хоче йти у військове училище, бо якщо він не піде туди, то не буде "справжнім пацаном", - заявив Саша.

Далі він звернувся до Раміни та закликав показати українцям повне інтерв'ю.

"Чому ти вирвала з контексту, те що потрібно для тебе і реалізації твоєї "задачі". Скинь мені всі матеріали і я покажу людям справжню картинку - це буде принаймні чесно. Я ж не зможу нічого дописати туди, все буде по-справжньому і без вирізаних контекстів", - сказав блогер.

Волошин додав, що Раміна ніколи цього не зробить, адже тоді у матеріалі буде, мовляв, "справжня картина" про нього та його цінності, а це не входить "у ваші цілі".

Волошин розкритикував відео-викриття про себе

Нагадаємо, 22 серпня Олександр Волошин опублікував відео, у якому заявив, що втік з України та звинуватив у всьому владу.

Як відомо, пізніше блогер заявив, що "не бачить своїх дітей в Україні" та відкрив ФОП в Іспанії.