"Мені забороняли їсти солодке": Раміна про формування булімії, неприйняття свого тіла та тригери з соціальних мереж

Раміна Есхакзай розповіла докладніше про свою булімію

Блогерка Раміна Есхакзай, яка вже довгий час є заручницею РХП, розказала про формування захворювання.

На своєму YouTube-каналі 32-річна Раміна пригадала, як не могла адекватно сприймати своє тіло і залежала від думки оточуючих.

Блогерка зізналася, що гостро відчула проблеми з сприйняттям себе, саме коли починала ставати відомою.

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"Мені було некомфортно у своєму тілі, тому що я постійно бачила у дзеркалі лише недоліки і що треба виправити. Але коли мене фотографували з боку, я розуміла, що зі мною все було гаразд, і це було лише в голові. Від того, як я виглядаю, не залежав мій успіх на роботі, мої стосунки з чоловіками, батьками. Це все нав'язано соціумом.

Коли стаєш публічно відомим... Я пам'ятаю випадок на пляжі. Коли дівчата помітили, що це я, вони повернули свій шезлонг, щоб дивитися саме на мене. Я тоді подумала, блін, що вони зараз будуть лежати і розглядати мій зад (чи є у мене целюліт, чи немає)", - пригадала Раміна.

Блогерка поспілкувалася з нутриціологинею Катериною Крупкіною про харчові звички

За словами Есхакзай, на початку лікування вона отримала чимало порад від психотерапевта щодо фільтрування соціальних мереж:

"Коли я починала свій шлях (лікування - ред.), мені сказали відписатися від дівчат, які дуже активно транслюють оцю свою гарну фігуру постійно, спортік. І навіть від тих, хто постійно викладає у своєму блогу їжу (хелсі фуд тощо)".

Блогерка почала лікувати булімію під наглядом Катерини 2 роки тому

Раміна пригадала, що РХП сформувалися у неї з самого дитинства.

"Мені забороняли їсти солодке. Тато приносив багато кіндерів, коли міг зі мною провести час. Мама ховала солодке, говорила, що я забагато його їм. Ми з бабусею смажили чипси, їли солону рибку. Батьки брали з собою на роботу, й за те що я сиділа в машині, вони казали, що ми поїдемо разом в МакДональдс, або, якщо піду з ними на ринок - куплять шаурму. У мами постійно була зайва вага, вона зараз худне. Їй постійно казали, що вона гладка і мені казали: "Раміна, не їж стільки, бо будеш така сама як мама".

Мені сусіди казали, коли я була підлітком, що у мене є зайві кілограми. Я не пам'ятаю себе, коли я б не думала про вагу. Зараз мені подобається моє тіло, але раніше так не було. Я з самого дитинства мріяла бути на сцені, мені подобалися Вікторія Бекхем, Кейт Мосс, мені хотілося бути на них схожою, адже здавалося, що ця краса і чудове життя є тільки, коли ти худий. Мені говорили: "Раміна, якби ти була висока та худа, ти була б моделлю". Я зрозуміла у 22 роки, що у мене почалася булімія. Я все життя хотіла схуднути. Коли я почала блювати понад три рази на тиждень, я почала приймати антидепресанти (2023 рік)", - розповіла вона.

"Я зрозуміла з моїм психотерапевтом, що це моє невміння проживати емоції, тому що я ховала їх у собі", - проаналізувала Раміна

Нагадаємо, у травні Раміна розказувала про загострення булімії і як намагається вирішити цю проблему. Як відомо, окрім Раміни від на РХП страждала і блогерка Саша Бо. Після розлучення з першим чоловіком Саша розказувала про пік булімії та як лікувалася.