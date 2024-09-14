"Виїзд був спланованою акцією": Раміна розповіла, як Волошин тікав за кордон та про що брехав українцям

Фото надала Раміна

Блогерка Раміна Есхакзай на своєму YouTube-каналі опублікувала відео про викриття брехні українського інфлюєнсера Олександра Волошина. Вона детально навела факти, коли він обманював свою аудиторію та як йому вдалося остаточно виїхати з України під час воєнного стану.

"Ви напевно справедливо запитаєте: "Раміна, так чому ж, якщо Олександр Волошин такий суперечливий персонаж, то ти записувала з ним інтерв'ю?" Я побачила, як після розлучення Анна Трінчер, колишня дружина Волошина, пішла до Маші Єфросиніної на канал і дала їй інтерв'ю. Після цього моя команда сказала покликати Сашу на інтерв'ю. Я написала Саші, але коли сплила інформація про Мексику - я пригальмувала", - сказала вона та зізналася, що потім таки вирішила зробити такий сюжет, адже не хотіла віддавати іншим "хайпову тему".

За словами інтерв'юерки, розмову з Волошиним вони записували три дні. Але після цього, до неї звернулися її друзі, які підтвердили факт, що Волошин виїжджав за кордон на відпочинок, хоча в інтерв'ю він цю інформацію заперечив.

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За підтвердженням брехні блогера Раміна звернулася до іноземки, яка публікувала фото з Сашею.

"Ти бачила його в Мексиці цього року? Будь ласка, допоможи мені, як дівчина дівчині", - запитала вона у переписці.

"Так, я бачила", - відповіла іноземка.

Переписка з іноземкою, яка підтвердила, що бачила Волошина у Мексиці цього року Скріншот з YouTube Раміни

Тож Раміна вирішила перевірити, чи дійсно Волошин перетинав кордон. Виявилося, що так.

"Виїхав він 27 грудня минулого року, а повернувся 17 січня 2024. Цікаво, що їхав він на потязі, а повернувся теж на потязі. Як можна їхати за авто для військових на потязі? А де допомога, що він привіз?" - зазначила вона.

Раміна зізналася, що вагалася щодо публікації відео-викриття. Вона зустрілася з блогером, навела факти й той зізнався, що дійсно збрехав - він підробив листування з адміном каналу, який першим заявив про його виїзд до Мексики та фото, що був у Києві.

До слова, Саша попросив Раміну попередити його, якщо вона вирішить опублікувати інформацію про його брехню, аби він зміг втекти. Проте до резонансного відео, у якому блогер розповідає про втечу з України та звинувачує у всьому владу, інтерв'юерка не хотіла відкривати факти нещирості Волошина.

"Коли він 22 серпня опублікував це відео, я зрозуміла, що мені доведеться опублікувати це відео", - сказала вона.

Раміна стверджує, що виїзд Волошина був гарно спланованою схемою Фото з Instagram Олександра Волошина

За інформацією, яку вдалося знайти Раміні, 3 квітня Олександр Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший Mercedes і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру на 43 кв. м за 2 000 000 грн. 4 липня з'явилася інформація про те, що Волошин втратив усі свої гроші.

"За його словами, він мав поїхати до Бердичева і все “розрулити”. Він поїхав після Бердичева, напевно, до Києва, а потім транзитом до Іспанії", - йдеться у відео.

Олександр Волошин остаточно виїхав з України 31 липня, а 1 серпня його мама вивезла його другий Mercedes. 18 серпня 2024 року бабуся та дідусь виїхали з країни. Також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою "переуступки".

"Коли я вперше побачила відео Олександра Волошина, воно мені нагадало російських опозиціонерів, які обурюються цією історією десь у Європі. Вочевидь, виїзд Олександра Волошина за кордон був спланованою акцією з вивезенням автівок, з продажем квартир, навіть під час інтерв'ю він декілька разів згадав про Іспанію. Мама вивезла його машину, сам він обставив все так, ніби тут йому загрожувала небезпека. Дуже гарно спланований план втечі", - додала вона.