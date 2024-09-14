"Виїзд був спланованою акцією": Раміна розповіла, як Волошин тікав за кордон та про що брехав українцям
Блогерка Раміна Есхакзай на своєму YouTube-каналі опублікувала відео про викриття брехні українського інфлюєнсера Олександра Волошина. Вона детально навела факти, коли він обманював свою аудиторію та як йому вдалося остаточно виїхати з України під час воєнного стану.
"Ви напевно справедливо запитаєте: "Раміна, так чому ж, якщо Олександр Волошин такий суперечливий персонаж, то ти записувала з ним інтерв'ю?" Я побачила, як після розлучення Анна Трінчер, колишня дружина Волошина, пішла до Маші Єфросиніної на канал і дала їй інтерв'ю. Після цього моя команда сказала покликати Сашу на інтерв'ю. Я написала Саші, але коли сплила інформація про Мексику - я пригальмувала", - сказала вона та зізналася, що потім таки вирішила зробити такий сюжет, адже не хотіла віддавати іншим "хайпову тему".
За словами інтерв'юерки, розмову з Волошиним вони записували три дні. Але після цього, до неї звернулися її друзі, які підтвердили факт, що Волошин виїжджав за кордон на відпочинок, хоча в інтерв'ю він цю інформацію заперечив.
За підтвердженням брехні блогера Раміна звернулася до іноземки, яка публікувала фото з Сашею.
"Ти бачила його в Мексиці цього року? Будь ласка, допоможи мені, як дівчина дівчині", - запитала вона у переписці.
"Так, я бачила", - відповіла іноземка.
Тож Раміна вирішила перевірити, чи дійсно Волошин перетинав кордон. Виявилося, що так.
"Виїхав він 27 грудня минулого року, а повернувся 17 січня 2024. Цікаво, що їхав він на потязі, а повернувся теж на потязі. Як можна їхати за авто для військових на потязі? А де допомога, що він привіз?" - зазначила вона.
Раміна зізналася, що вагалася щодо публікації відео-викриття. Вона зустрілася з блогером, навела факти й той зізнався, що дійсно збрехав - він підробив листування з адміном каналу, який першим заявив про його виїзд до Мексики та фото, що був у Києві.
До слова, Саша попросив Раміну попередити його, якщо вона вирішить опублікувати інформацію про його брехню, аби він зміг втекти. Проте до резонансного відео, у якому блогер розповідає про втечу з України та звинувачує у всьому владу, інтерв'юерка не хотіла відкривати факти нещирості Волошина.
"Коли він 22 серпня опублікував це відео, я зрозуміла, що мені доведеться опублікувати це відео", - сказала вона.
За інформацією, яку вдалося знайти Раміні, 3 квітня Олександр Волошин перестав декларувати свої доходи. На початку червня він вивіз з України свій перший Mercedes і повернувся на попутці. 2 липня він продав свою квартиру на 43 кв. м за 2 000 000 грн. 4 липня з'явилася інформація про те, що Волошин втратив усі свої гроші.
"За його словами, він мав поїхати до Бердичева і все “розрулити”. Він поїхав після Бердичева, напевно, до Києва, а потім транзитом до Іспанії", - йдеться у відео.
Олександр Волошин остаточно виїхав з України 31 липня, а 1 серпня його мама вивезла його другий Mercedes. 18 серпня 2024 року бабуся та дідусь виїхали з країни. Також до виїзду за кордон Волошин продав дві свої квартири за процедурою "переуступки".