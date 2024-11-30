"Прояви ПТСР і сварки": Yarmak про кризу в шлюбі під час війни та чому просить дружину не публікувати сімейні фото

Фото з Instagram Ярмака

Репер та військовослужбовець Yarmak (Олександр Ярмак) відверто розповів, як через війну у нього з дружиною Анною виникла певна криза у сімейному житті. Виконавець також зізнався, як вони підтримують зв'язок, коли він на фронті.

"Те, що проходять чоловіки – психологічно дуже важко. У мене є прояви ПТСР і сварки з дружиною іноді. Тому що вона тут і не зовсім до кінця відчуває те, в якому світі ми (військові – ред.) живемо там і що проживаємо. Бо тут плине нормальне цивільне життя, попри обстріли. Просто починаються різні алгоритми життя. Тобто на війні є "старлінки" і ти можеш з дитиною спілкуватися, я навіть вчив з дитиною по телефону вірш з Красногорівки. Але такий "плаский" зв'язок. Від цього банально відвикаєш і воно зовсім не так. Так, ви родина, ви спілкуєтеся, але ця хімія розривається, на жаль", - сказав репер в інтерв'ю ТСН.

За словами Олександра, його дружина від початку війни не виїджала з країни.

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"В мене дружина - вона величезний молодець, що вона з самого початку війни не поїхала з країни, чекали нашу родину в будь-якому кращому куточку світу. Вона залишилася у Хмільнику, бо я тільки до туди їх встиг довезти. У квітні, коли ще майже порожні були вулиці вона повернулася з Хмільника, і ми, впринципі, весь час всієї війни проживали разом", - додав він.

Ярмак з дружиною на рідкісних фото

Поділився Ярмак також тим, як його кохана переживала через його ротації.

"Потім, коли я їхав вже на ротації, проживали оці періоди переживання, вона там: "ну все, давай, прощай". Я кажу: "Та я не збираюся помирати". Я казав, що треба сприймати це все по-дорослому, так, я можу загинути, є ймовірність дуже висока, але я не бачу в цьому якоїсь надзвичайної трагічності. Тобто ми живемо в такому світі, у світі, де відбувається боротьба, де ми маємо стати на варті справедливості і для мене особисто це важливо. Тому я сказав, що можу загинути, але немає бути там істерик, ми маємо прийняти це з честю. Так, це важко, це боляче, але це війна, дуже кривава", - пояснив виконавець.

Ярмак з коханою та донечкою Соломією Фото з Instagram Ярмака

Репер розказав, що його дружина налаштовує його на позитивне мислення, а для матеріалізації цього влаштовує сімейні фотосесії щоразу, коли він приїжджає додому.

"Вона молодець в тому, що вона мені постійно каже, що ми маємо налаштовуватися на життя. В нас були такі моменти, коли ми переміщалися там з одного напрямку на інший, вона з Мією їхала на зустріч, ми пересікалися на якийсь день, проводили час разом. Вона постійно їхала десь на зустріч. Коли я приїжджав вона влаштовувала сімейні фотосесії, а для мене це мука, і ми сваримося сильно. Але вона дуже сильно вірить в те, що ця фотосесія матеріалізація того, що все буде добре", - зазначає Ярмак.

Втім Олександр зізнається, що просить не публікувати ці фото у соцмережі.

"Нещодавно в нас була розмова, така серйозна. Я кажу, що є багато родин, які втратили своїх рідних і щастя твоє, яке існує, воно має бути вдома, а не винесено публічно, бо це може дратувати тих, хто когось втратив і це нормально", - підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Олександр Ярмак та його дружина Анна відсвяткували 10-ту річницю стосунків. У подружжя є 6-річна донечка Соломія.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Ярмак вступив до тероборони, а пізніше став на захист України у лавах ЗСУ.