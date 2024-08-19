"Ми ніколи не пробачимо": Yarmak зустрівся з полоненим фанатом-окупантом та записав сильне звернення до росіян
Репер та військовий Yarmak (Олександр Ярмак) на Донеччині зустрівся зі своїм фанатом - полоненим вояком російської окупаційної армії, який уклав контракт та прийшов на українську землю зі зброєю.
Відео своєї розмови з 23-річним Вовою з Саяно-Горська, який знаходиться за понад 3 тисячі кілометрів від Донбасу, артист виклав на своєму YouTube-каналі.
"Це мало колись статися, тому що відео (на його пісню) "Сердце пацана" на YouTube має 233 мільйони переглядів, 25% яких із Росії", - зазначив Ярмак.
Він висловив свою повагу бійцям роти оперативного призначення 35-го полку Нацгвардії України, які узяли в полон цього "персонажа" на Покровському напрямку.
Наприкінці відео Yarmak звернувся до росіян їхньою мовою.
"Мене багато хто знає, багато хто ріс на моїх піснях. Я завжди співав про добро та справедливість і завжди так жив. Останнє, що я скажу російською мовою: залишайтеся вдома. Займіться своїми родинами, своїми домами, своїми територіями і, передусім, владою, яку узурпували бандити і терористи світового масштабу", - закликав він.
"Ми ніколи не пробачимо вбивства наших близьких, наших дітей, мільйони зламаних доль, стерті міста. Росія за це поплатиться, Росія вийде з наших територій і перепросить, і заплатить репарації. Україна захищається. Захищається як може, всіма можливими методами та засобами, і має на це повне моральне право. Ми змусимо поважати наш народ, нашу країну та нашу суверенність. Не скоюйте помилок, за які через роки буде соромно і вам, і вашим дітям", - додав репер.
Тим, хто вже перебуває у російських військах, але не хоче бути окупантом, не хоче вмерти або бути покаліченим на українській землі, Ярмак лишив контакти, за якими їм варто звернутися, щоби здатися в полон.
"Якщо Україна складе зброю, зникне наш народ і наша країна. Якщо Росія складе зброю на українській землі, просто закінчиться війна", - підсумував Олександр.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало українських зірок намагалися достукатися до росіян, зокрема до своїх колег. А музикант та захисник Андрій Хливлюк якось потролив Z-ника Романа Білика, фронтмена гурту "Звери" з БПЛа в руках.
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