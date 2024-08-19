"Ми ніколи не пробачимо": Yarmak зустрівся з полоненим фанатом-окупантом та записав сильне звернення до росіян

Репер та військовий Yarmak (Олександр Ярмак) на Донеччині зустрівся зі своїм фанатом - полоненим вояком російської окупаційної армії, який уклав контракт та прийшов на українську землю зі зброєю.

Відео своєї розмови з 23-річним Вовою з Саяно-Горська, який знаходиться за понад 3 тисячі кілометрів від Донбасу, артист виклав на своєму YouTube-каналі.

"Це мало колись статися, тому що відео (на його пісню) "Сердце пацана" на YouTube має 233 мільйони переглядів, 25% яких із Росії", - зазначив Ярмак.

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Yarmak захотів особисто запитати свого шанувальнка, що той забув в Україні

Він висловив свою повагу бійцям роти оперативного призначення 35-го полку Нацгвардії України, які узяли в полон цього "персонажа" на Покровському напрямку.

Наприкінці відео Yarmak звернувся до росіян їхньою мовою.

"Мене багато хто знає, багато хто ріс на моїх піснях. Я завжди співав про добро та справедливість і завжди так жив. Останнє, що я скажу російською мовою: залишайтеся вдома. Займіться своїми родинами, своїми домами, своїми територіями і, передусім, владою, яку узурпували бандити і терористи світового масштабу", - закликав він.

Момент, коли полонений окупант підводить очі та впізнає свого кумира

"Ми ніколи не пробачимо вбивства наших близьких, наших дітей, мільйони зламаних доль, стерті міста. Росія за це поплатиться, Росія вийде з наших територій і перепросить, і заплатить репарації. Україна захищається. Захищається як може, всіма можливими методами та засобами, і має на це повне моральне право. Ми змусимо поважати наш народ, нашу країну та нашу суверенність. Не скоюйте помилок, за які через роки буде соромно і вам, і вашим дітям", - додав репер.

Тим, хто вже перебуває у російських військах, але не хоче бути окупантом, не хоче вмерти або бути покаліченим на українській землі, Ярмак лишив контакти, за якими їм варто звернутися, щоби здатися в полон.

Олександр звернувся до росіян

"Якщо Україна складе зброю, зникне наш народ і наша країна. Якщо Росія складе зброю на українській землі, просто закінчиться війна", - підсумував Олександр.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни чимало українських зірок намагалися достукатися до росіян, зокрема до своїх колег. А музикант та захисник Андрій Хливлюк якось потролив Z-ника Романа Білика, фронтмена гурту "Звери" з БПЛа в руках.