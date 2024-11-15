Багатодітна дружина Решетніка похвалилася рельєфним пресом та показала, як виглядала після пологів і зі стресовими +7 кіло

34-річна дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина вирішила показати підписникам свій спортивний прогрес.

Мати трьох синів різного віку виклала в Instagram фото себе в різні періоди і в різному вигляді та написала про свою любов до спорту.

"Перше фото - зараз. Інші - після пологів, вагітностей, набору ваги і під час стресу. Після трьох пологів я набирала по 9-12 кг. Але дряблість тіла мене не влаштовувала, і я через 2 місяці уже працювала в залі", - зізналася Христина.

Так Христина виглядає зараз

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"Найбільше ваги додалось на початку 2022 року - ці стресові + 7кг були для мене просто жахливі. Через 4 місяці я взяла себе в руки - спорт, налагодила харчування і досягла бажаного результату", - згадала вона.

А це фото після народження когось із дітей

"Я останні 15 років займаюсь спортом, люблю зал і тренування, розумію, що це не тільки спосіб мати привабливий зовнішній вигляд, але і внутрішня впевненість в собі, яка так важлива для жінки. Плюс, я знаю, що чоловіки кайфують, коли вони самі в захваті від своєї другої половинки і це помічають оточуючі. Словом, все тут має великий глибинний сенс", - зауважила мама трьох синів.

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