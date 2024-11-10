"Наш Всесвіт": Решетнік наробив кумедних селфі з дружиною і дітьми

Фото з Instagram Григорія Решетніка

Телеведучий Григорій Решетнік, який днями зізнався, чи готовий до четвертої дитини, замилував селфі з дружиною Христиною та трьома синами.

Світлинами він поділився у своєму Instagram.

На фото родина Решетніків весело усміхається та корчить смішні гримаси.

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"Наш Всесвіт і любов! Схожі? Хто на кого?" - йдеться у повідомленні.

У подружжя троє синів: 11-річний Іван, 7-річний Дмитро, а от молодшому Олександру скоро виповниться 4 роки Фото з Instagram Григорія Решетніка

Наразі родина мешкає на орендованій квартирі, однак вже будує власний дім

Нагадаємо, Решетнік та його дружина в жовтні відсвяткували 14-ту річницю весілля.

Якось Григорій похвалився танцем своєї дружини на столі.