"Наш Всесвіт": Решетнік наробив кумедних селфі з дружиною і дітьми
Телеведучий Григорій Решетнік, який днями зізнався, чи готовий до четвертої дитини, замилував селфі з дружиною Христиною та трьома синами.
Світлинами він поділився у своєму Instagram.
На фото родина Решетніків весело усміхається та корчить смішні гримаси.
"Наш Всесвіт і любов! Схожі? Хто на кого?" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Решетнік та його дружина в жовтні відсвяткували 14-ту річницю весілля.
Якось Григорій похвалився танцем своєї дружини на столі.
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