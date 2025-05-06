Ріанна на Met Gala 2025 оголосила, що стане мамою втретє. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 травня, 08:35

Американська попзірка Ріанна знає, як зчинити фурор на світському заході. Особливо, якщо це Met Gala 2025. 

І цього року співачка здивувала не своїм костюмом, а тим, що було під ним - круглим животиком. Так, 37-річна Ріанна та 36-річний A$AP Rocky чекають на третю дитину. 

Ріанна вагітна втретє

Ріанна ефектно оголосила про свою третю вагітність

Фото Getty Images
Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala 2025

Майбутні багатодітні батьки вигуляли на Met Gala чорно-білі луки та повідомили важливу новину

Фото Getty Images

Як відомо, зіркова пара вже має двох синів - дворічного RZA (Різза) та однорічного Райота. Причому, про другу вагітність Ріанна оголосила не менш ефектно - під час свого виступу на Super Bowl 57 у 2023-му

Первісток Ріанни і A$AP Rocky народився у травні 2022. Обличчя обох малюків батьки показали лише у вересні 2023

Подейкують, що восени 2022 пара побралася, але офіційного підтвердження цьому досі не було. 

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