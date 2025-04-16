Апетитно й гаряче: Ріанна в весільному спідньому попозувала на столі з тортом. Фото
Барбадоська співачка та підприємиця Ріанна знялася в спідньому з нової, весільної колекції свого бренду SAVAGE X FENTY. Наречена з 37-річної зірки вийшла вельми спокуслива.
Рірі постала перед камерою в ніжнорожевих трусиках, бюстьє, панчішках та з вельоном на голові. В якості реквізиту був весільний торт. Декілька фото опублікували в Instagram.
Поява в Ріанни саме весілької колекції наштовхнула деяких фанів на думку, що зірка нарешті дозріла до шлюбу з батьком двох своїх синів, репером A$ap Rocky. Щоправда, подейкують, пара вже давно таємно одружилася, причому без шлюбного контракту.
Нагадаємо, захопившись розвитком своїх брендів спіднього, косметики та продуктів для волосся, Ріанна геть закинула музику. А її нещодавній спів у караоке, що потрапив на відео, багато кого розчарував.
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