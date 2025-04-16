Апетитно й гаряче: Ріанна в весільному спідньому попозувала на столі з тортом. Фото

Марія Ткаченко - 16 квітня, 18:00
Ріанна

Барбадоська співачка та підприємиця Ріанна знялася в спідньому з нової, весільної колекції свого бренду SAVAGE X FENTY. Наречена з 37-річної зірки вийшла вельми спокуслива.

Рірі постала перед камерою в ніжнорожевих трусиках, бюстьє, панчішках та з вельоном на голові. В якості реквізиту був весільний торт. Декілька фото опублікували в Instagram.

Ріанна в спідньому

Ріанна вирішила створити звабливе та зухвале спіднє для наречених


Поява в Ріанни саме весілької колекції наштовхнула деяких фанів на думку, що зірка нарешті дозріла до шлюбу з батьком двох своїх синів, репером A$ap Rocky. Щоправда, подейкують, пара вже давно таємно одружилася, причому без шлюбного контракту.

Ріанна в білизні

Під час фотосесії постраждав торт

Фігура Ріанни

Після народження двох дітей форми артистки стали ще апетитнішими

Співачка Ріанна

Готова вирушати до вівтаря?

Нагадаємо, захопившись розвитком своїх брендів спіднього, косметики та продуктів для волосся, Ріанна геть закинула музику. А її нещодавній спів у караоке, що потрапив на відео, багато кого розчарував.

Читайте також:

Ріанна з чудернацькою "пальмою" на голові, бровами-ниточками та цигаркою попозувала для глянцю

Без перук та нарощувань: Ріанна показала, як насправді виглядає її волосся. Фото

"Стала ще гарячіша": Ріанна підкорила фанів ласими принадами у чорному мереживі. Фото

Замінила Шарліз Терон: Ріанна у золоті та перлинах з'явилася в легендарній рекламі парфумів Dior. Відео

Ріанна у панчохах, корсеті та спідньому знялася в зухвалих позах для власного бренду

ріанна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів