Апетитно й гаряче: Ріанна в весільному спідньому попозувала на столі з тортом. Фото

Барбадоська співачка та підприємиця Ріанна знялася в спідньому з нової, весільної колекції свого бренду SAVAGE X FENTY. Наречена з 37-річної зірки вийшла вельми спокуслива.

Рірі постала перед камерою в ніжнорожевих трусиках, бюстьє, панчішках та з вельоном на голові. В якості реквізиту був весільний торт. Декілька фото опублікували в Instagram.

Ріанна вирішила створити звабливе та зухвале спіднє для наречених

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Поява в Ріанни саме весілької колекції наштовхнула деяких фанів на думку, що зірка нарешті дозріла до шлюбу з батьком двох своїх синів, репером A$ap Rocky. Щоправда, подейкують, пара вже давно таємно одружилася, причому без шлюбного контракту.

Під час фотосесії постраждав торт

Після народження двох дітей форми артистки стали ще апетитнішими

Готова вирушати до вівтаря?

Нагадаємо, захопившись розвитком своїх брендів спіднього, косметики та продуктів для волосся, Ріанна геть закинула музику. А її нещодавній спів у караоке, що потрапив на відео, багато кого розчарував.