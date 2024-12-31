"Кров із мікрофона": в мережі збиткуються зі співу Ріанни в караоке. Відео
Співачка Ріанна, яка з 2016-го року не радувала шанувальників новою музикою, вирішила днями згадати старі добрі часи та поспівати в одному з нью-йоркських караоке. Тепер артистці гикається, адже відео розлетілося мережею.
Спів 36-річної Рірі, м'яко кажучи, не потішив інтернет-користувачів, пише Page Six.
"Кров із мікрофона... Це справді Ріанна? Мій кіт співає краще... Поможіть, це жахливо... Голос її покинув", - коментують у Х.
Водночас дехто припустив, що артистка насправді й не старалася гарно співати, а просто клеїла дурня заради розваги.
Нагадаємо, Ріанна виховує двох синів від репера A$ap Rocky, розвиває свої бренди спідньої білизни й одягу для дому, декоративної косметики та доглядових засобів для волосся. Підігріти увагу публіки до останнього зірка навесні вирішила, з'явившись на публіці без перуки чи нарощеного волосся.
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