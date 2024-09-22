"Ще буде кіно у моєму житті": акторка Бурковська вступила до лав ЗСУ

Фото з Instagram Ріти Бурковської

35-річна українська акторка Ріта Бурковська приєдналася до лав Збройних сил України.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Присягу склала. Отже, я приєдналася до ЗСУ. Напевно ви знаєте, що я акторка. Останні 2,5 роки я працювала з медіа. Ми зробили багато корисних речей і важливих історій. Я багато чого навчилась у найкращих журналістів. Ці скіли вже не пропадуть", - написала вона.

Реклама:

Ріта додала, що прийшов час брати на себе більшу відповідальність.

"Я побачила інтерв'ю Вікторії Ковач начмеда 3 ОШБр і, послухавши її думки, сенси і взагалі весь настрой і стиль, я відчула, що для мене це була би честь, стати поруч з такою людиною і служити Україні", - зазначила Бурковська.

Ріта показала фото у "пікселі" Фото Dmytro Sergeev

Акторка додала, що не знає, чим обернеться для неї таке рішення, але впевнена, що це було єдиним вірним вибором і вона радо прийняла його.

"Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті і люди, які мені близькі по цінностям, і історії які мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності, і з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього", - зазначила вона.

Також Ріта подякувала тим, хто зробив такий вибір до неї і тим, хто робить його зараз.

"Одна з моїх улюблених медитацій, це дивитись на воду. Вона тече, тече і рано чи пізно впадає у більшу воду. Ось так і ми. До нас хтось йшов цей шлях і ми туруємо шлях іншим. Все закономірно. У всього є причинно-наслідковий зв'язок. Це наша дорога і шлях і нам його йти. Оминати нема сенсу", - завершила вона.

Акторка вже склала присягу

Ріта зіграла у таких фільмах, як: "Бачення метелика", "Подружжя ДаДа", "Поміж тіней", "Парфенон", "Тіні".

Нагадаємо, наприкінці липня співак Міша Крупін заявив, що хоче мобілізуватися та пішов проходити ВЛК.

Також до лав ЗСУ приєдналися: комік Андрій Лузан, учасник гурту Kazka Дмитро Мазуряк, соліст гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк.

Раніше ТаблоID згадував українських акторів, які загинули на фронті.